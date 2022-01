Aries (marzo 21 - abril 20)

No te dejes llevar por las emociones, que este último tiempo han sido muy fuertes. Intenta aliviar ese mundo en la garganta, no intentes evitar que ciertas cosas sucedan, deja que todo sigue su curso.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Concentra tu energía en el trabajo, porque hoy será un día importante en ese sentido. Ponte metas y toma retos. No te desvíes de tu camino y no caigas en la ambición.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

El dinero que estabas esperando que llegue podría tardar un poco. No dejes que eso afecte tu ánimo. Pon olas cosas sobre la balanza, medita y sé paciente. El dinero es importante, pero no lo más relevante de tu vida.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Preocúpate del presente y no especules sobe el futuro. Si quieres tranquilidad, debes vivir en el ahora, no te preocupes por las cosas que se escapan de tu control.



Leo (julio 23 - agosto 22)

No hagas crecer tus esperanza con esa persona que conociste por internet. Anda con calma y no te frustres si las cosas no funcionan como esperabas. La persona indicada para ti llegará en el momento preciso, puede ser ahora o en el futuro.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Invierte tiempo en descansar y dormir. Aléjate del teléfono y acércate a la naturaleza. No pongas la vara tan alta, se amable contigo mismo.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No dejes que nadie te presiones ni te apure a terminar ciertas tareas. Intenta negociar y llega a un acuerdo, por si requiere tiempo deberás tomártelo como corresponde para que las cosas resulten bien.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Eres de las personas que debe vivir experiencias fuertes para sentirte vivo. Así que no pierdas una oportunidad cuando se te presente. Acepta propuestas, sé responsable y disfruta.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Analiza muy bien si aceptarás participar de esa reunión a la que te invitaron. Evalúa si vale la pena correr ciertos riesgos. Tal vez no sea el momento oportuno para tomar decisiones importantes.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Regresarás a un lugar que te hace sentir aliviado, eliminarás las tensiones y quitarás de tu boca ese sabor amargo que te llevaba molestando. Disfruta de tu estancia.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Alguien necesita que le prestes atención, escúchale con calma, se paciente y ponte en su lugar. Tu apoyo y to consejo podrían cambiar su día y ese gesto de amabilidad te dará energía.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy estarás muy cerca de cumplir uno de tus anhelos más grandes. Será la recompensa que estabas esperando. Comparte tu alegría con un ser querido.