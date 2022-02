Aries (marzo 21-abril 20)

Cuando empiezas con algo no te gusta dejarlo sin terminar y ahora tendrás que tomar una decisión en temas de propiedades o herencias. Puede que lo mejor sea no complicarse aunque eso signifique perder parte de lo que podrías obtener de ese proceso.



Tauro (abril 21-mayo 20)

La realidad te toca la puerta hoy, tendrás que hacerte cargo de lo doméstico porque eso es lo que más va a llamar tu atención. Debes resolver pequeños problemas, pero lo harás rápido y bien.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Pon límites con algo que no te interesa o no te gusta cómo está saliendo, te sentirás mucho mejor y verás que se eliminan problemas. No dejes que nada te influya mucho. Tienes muchísimas cosas muy interesantes por hacer.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy podrás salir al encuentro de algo que te preocupaba y que ahora no es tan grave como parecía ser. Tienes más elementos para solucionarlo y eso es lo importante. Si haces bien las cosas, hay posibilidades de vencerlo.



Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy no vas a querer estar cerca de alguien que te resulta poco agradable o que te ha demostrado que no es un buena persona. Con un poco de astucia, conseguirás evitarlo sin problema. Eso te permitirá no tener que decirle lo que piensas realmente para evitar problemas.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Comenzarás algo con mucha ilusión, probablemente será algo relacionado con estudios o con algo que te interesa aprender para ver nuevas perspectivas de la vida y la realidad. Te gustará mucho y te ayudará a dejar atrás cosas tristes.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Consulta muy bien con expertos lo que quiras hacer que se relacione con temas legales, esta bien querer informarse pero tienes que saber cuáles son tus intenciones. Descubrirás cosas que no sabías y que te servirán de apoyaro en tus metas.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No es bueno que sientas rencor por una amistad que ya no es igual que antes, puede que haya llegado el momento de reflexionar y ver cupanta responsabilidad tienes en ese tema. Aún hay cariño para recuperar a ese amigo si así quieres.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Conseguirás retomar un proyecto que estabas dejando de lado, porque a la persona que se lo prometiste está impaciente. No podrás demorar más el asunto. Es hora de afrontar las dificultades y los retos.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Te estas alejando mucho, de un proyecto o meta que tenías muy en mente, lo que no significa que no puedas comenzar a realizarlo, es muy interesante. Deja que fluya y no pongas mala cara a quien te aconseja.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Extrañas algo porque las circunstancias son las que mandan ahora, pero eso no significa que no puedas divertirte o hacer algo al respecto. Siempre hay opciones, no lo olvides. Las palabras de algún familiar te harán sentir en paz.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Te quejas mucho de las circunstancias de la vida y eso no es recomendable, no te traerá cosas buenas. Elegir el camino de lamentarse no es la mejor opción para ser feliz y ahora lo debes tenerlo claro, busca algo positivo.