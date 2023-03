Aries (marzo 21-abril 20)

Tendrás un día positivo en el que las cosas te resultarán más sencillo de lo común o puede ser que solo estés más relajado. En general será una jornada tranquila y constructiva en varios aspectos, sobre todo en los temas laborales y las relaciones personales y familiares.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Es un día en el que debes tener calma, no te apresures con tus objetivos de corto y largo plazo. Hay cosas que no dependen de ti, de hecho, tú estás haciéndolo bien, pero todo llega en su determinado momento y no puedes sobreexigirte más. Hacer las cosas apurado te puede llevar a equivocaciones.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Es un día en el que los planetas forman combinaciones armoniosas, lo que te permitirá sacar lo mejor de ti, sobre todo en tus mejores habilidades intelectuales y tu desarrollo comunicativo: podrás relacionarte de buena forma con los demás. También es un día muy bueno para dedicarse a las ventas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Es un día de mucha calma y seguridad en ti mismo que te permitirá fluir con más comodidad de lo habitual. Aprovecha tu día de tranquilidad, sobre todo en la tarde, ya que puede que la mañana sea algo más movida, aunque tendrás una gran jornada en general.

Leo (julio 23-agosto 22)

La Luna y Marte tendrán una gran influencia para ti, y puede que no sea positiva. Esto no significará que vayas a tener un problema grave, pero sí estarás con un mal humor, lo que te hará tener riesgo de conflictos con tus seres queridos y familiares, e incluso en el ámbito laboral. Trata de calmar las aguas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Los astros estarán de tu lado hoy, lo que te hará tener una gran claridad para ver oportunidades laborales, en los negocios e incluso en los asuntos más cotidianos en general. Trata de aprovechar las ocasiones y arriesgarte un poco porque la suerte te acompañará, por ello toma decisiones.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Será un día intenso con muchas actividades, pero no te asustes que todo saldrá bien. Trata de relajarte y tomarlo con calma, porque todo te resultará mejor si no intentas apresurarte, incluso aunque todo parezca que está trabado. También es un día en el que podrías aprovechar de hacer un viaje sorpresivo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Será un gran día lleno de emociones alegres en la vida amorosa y tu vida afectiva. Alguien a quien quieres secretamente podría acercarse a ti o darte alguna buena noticia sorpresiva. Aprovecha también el ámbito laboral porque podría ocurrir algo que te ponga muy feliz.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Estarás hoy muy influenciado por el Sol y Júpiter, que te ayudarán en los aspectos del trabajo y en tu vida cotidiana. Pese a ello, puede que estés algo más inseguro o prudente de lo normal, por lo que no te asustes si tomas precauciones, ya que estás planificando algo bastante importante.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Será un día de sorpresas muy buenas en los ámbitos más sorpresivos de tu vida. Es posible que tengas una gran oportunidad en lo laboral o en el ámbito de las finanzas. Puede que veas a alguien que llega de lejos y que te traiga buenas noticias, pese a que pensabas lo contrario.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Puede que hoy estés algo más enojado o impulsivo de lo normal, lo que podría generarte enemigos en el trabajo. Puede que también tomes decisiones no muy prudentes por impulsos emocionales. Trata de no desquitarte con los demás y, sobre todo, tómate una pausa antes de actuar.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Tendrás una influencia favorable de los astros que te harán tener un día feliz y de mucho goce. Esto no ocurre de forma muy habitual, pero hoy sí podrás relajarte incluso sin forzarlo: todo fluirá de manera calmada tanto en tu trabajo como en la vida afectiva. Solo ten cuidado con quienes te envidian.