Aries (marzo 21 - abril 20)

No es el día para hacer demasiadas preguntas a ti mismo, porque no encontrarás las respuestas. No intentes apresurarte, el momento llegará cuándo menos lo esperes y entenderás muchas cosas. Mantente firme y confía en ti.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Participarás de un debate o una discusión y tu punto de vista resultará ganador. Esto te demostrará a ti mismo lo que vales, aumentará tu confianza y te dará energía para defenderte en otras instancias similares. Los demás sentirán admiración por tu desplante.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Será un día complejo en el trabajo, ya que se hablará de temas que consideras un poco desagradables, pero será necesario para finalmente abordar ciertos asuntos que te estaban molestando. Mantén tu actitud firme y actúa con la verdad, no tienes nada que temer.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hay una actividad que te gusta mucho y que acaparado gran parte de tu tiempo en las últimas semanas. Solo asegúrate de no excederte, sobre todo si se trata de algo físico. Recuerda que tu salud va primero.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Hay una situación familiar que buscas solucionar desde hace un tiempo, pero ha sido un poco complicado. Tendrás que tomar una decisión al respecto, pero es recomendable pensar mucho en lo que harás, porque las consecuencias serán definitivas. No importa si te toma un poco de tiempo, hazlo a tu manera.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hay una persona que no te trató muy bien en el pasado, pero es momento de que analices si es bueno para ti seguir guardando rencor. Intenta dejar atrás la negatividad y no es necesario que le perdones, no mucho menos que haya un reencuentro, pero sí es recomendable avanzar. Ya verás como te sentirás más ligero y con más energía para seguir adelante.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Te dieron la responsabilidad de tomar una decisión que ha estado agotando tus fuerzas. Si te sientes agobiado, no dudes en pedir ayuda. El consejo de otra persona podría abrir tu mente.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Mantente firme y no cedas ante esta persona que te hizo mucho daño, pero que ahora te promete el mundo. Tienes que aprender a valorarte. Analiza la situación y examina si merece la pena arriesgarse a pasar por lo mismo otra vez.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hay algo que has estado intentando llevar a cabo pero no te está resultando. Por muy difícil que parezca, tienes que saber que frustrarse una y otra vez no te llevará a ninguna parte, no vale la pena. Si fallaste, laméntalo por un momento, pero no te estanques, debes levantarte e intentarlo de nuevo.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Estás esperando una noticia que podría cambiar tu futuro. Pero debes saber que la ansiedad no te llevará a algún lado. Ya no hay nada que puedas hacer, solo te queda esperar. Y sea cual sea el resultado, tienes que seguir adelante, no dejes que nada te detenga, porque las oportunidades seguirán llegando.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Has estado teniendo problemas con tu familia y anhelas resolverlo, pero eres orgulloso. No dejes que pase el tiempo, una llamada o un mensaje no cuestan nada.