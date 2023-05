Ya se iniciaron los pagos del Bolsillo Familiar Electrónico (BFE) a las familias que cumplan con ciertos requisitos y además podrán recibir un monto fijo mensual de $13.500 pesos por carga familiar. Entérate de si deberás postular al beneficio y cómo recibirlo.

¿Hay que postular al Bolsillo Familiar Electrónico?

No, no se postula. Según lo informado por la página oficial del Bolsillo Familiar Electrónico, se menciona que el aporte se transfiere de manera automática a quienes cumplan con los requisitos legales, por ende, no es necesario postular ni realizar ningún trámite alguno para contar con estos pagos mensuales.

¿Quiénes lo reciben?

Cargas del Subsidio Único Familiar (SUF), Asignación Familiar (AF), o quienes formen parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

En el caso de las familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades, se incluirán como personas causantes a:

Persona con discapacidad , debidamente acreditada conforme con la calificación y certificación establecida en el artículo 13 de la ley N° 20.422.

, debidamente acreditada conforme con la calificación y certificación establecida en el artículo 13 de la ley N° 20.422. Estudiante con necesidades educativas especiales de carácter permanente que participe del Programa de Integración Escolar del Ministerio de Educación.

de carácter permanente que participe del Programa de Integración Escolar del Ministerio de Educación. Estudiante matriculado en establecimiento educacional con modalidad de educación especial reconocido por el Ministerio de Educación.

reconocido por el Ministerio de Educación. Estudiante de 18 a 24 años 11 meses matriculado en establecimiento educacional en nivel de enseñanza básica, media o superior u otro equivalente, reconocido por el Ministerio de Educación.

en nivel de enseñanza básica, media o superior u otro equivalente, reconocido por el Ministerio de Educación. Menores de 18 años de edad.

¿Dónde recibo el pago?

El monto será transferido en una sección distinta en tu Cuenta RUT y del cuál no podrá ser retirada en efectivo, ya que está destinada a ser utilizada en las compras realizadas en el rubro de alimentos.

Podrás elegir si utilizar un 20% de tu beneficio para cubrir el pago realizado, o bien, elegir el saldo total de tu aporte configurando el pago en tu app de Banco Estado o través de la página web.

¿Dónde puedo utilizarlo?

Podrás usar tu beneficio en los comercios del rubro alimenticio que cuenten con una maquina de pago con tarjeta, es decir, en supermercados, almacenes, minimarket, ferias libres, y otros.

Los locales podrán contar con el sello del Bolsillo Familiar Electrónico para que los clientes sepan que el negocio es parte del comercio adherido al beneficio.