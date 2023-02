El Gobierno nuevamente desmintió la presencia de los maras en Chile. La ministra del Interior, Carolina Tohá, refutó los dichos del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien alertaba sobre reportes.

Durante la jornada de este lunes, el vicepresidente salvadoreño, afirmó que las pandillas de los maras –peligrosa banda internacional de crimen organizado– buscaban “desplazarse” hacia el sur y que, existirían reportes sobre la presencia de la agrupación en el norte de Chile.

Sobre los posibles antecedentes de la presencia de la banda criminal en el país, la secretaria de Estado enfatizó que, en materia de crimen organizado, ese tipo de trascendidos le hacen mal al debate. "Lo hemos dicho muchas veces. Si queremos enfrentar los desafíos de seguridad, lo que no tenemos que hacer es distraer energía en rumores que no tienen fundamento", expresó la ministra.

"Ninguna de las noticias que han buscado instalar la presencia de maras, o la existencia de un documento colombiano que habla de vínculos del crimen organizado, ha tenido sustento. Todos han sido negados por quienes supuestamente tienen esa información", agregó la titular del Interior.

Luego de alertar sobre la presencia de la banda criminal en Chile, el propio vicepresidente salvadoreño descartó la existencia de antecedentes oficiales que vinculen a los maras en el extremo norte.

“No tenemos ningún tipo de informe oficial que nos haya hecho afirmar una situación de esa naturaleza. Lo más que hay son los medios que informaron sobre la preocupación que había en Chile por la posible y eventual presencia en el norte del país de algunas estructuras criminales y que pudieran estar asociadas a estas maras”, señaló Ulloa a radio Duna.

Ministerio Público y rumores de maras en Chile

En tanto, desde el Ministerio Público, el fiscal nacional, Ángel Valencia, descartó los trascendidos. “No tengo información sobre el particular que permita sostener que eso es efectivo y no quisiera difundir especulaciones”, señaló a Emol.

“Nos parece inconveniente difundir entre la comunidad mayor información sobre rumores respecto de la presencia en Chile de organizaciones criminales peligrosas, sin que ello tenga sustento genuino porque ello, más que contribuir a la investigación de organizaciones de eso tipo, difunde temor”, agregó la máxima autoridad de la Fiscalía.