Apertura de Fronteras en Chile | ¿Pueden viajar los niños o menores de edad?

El jueves 22 de julio, el Ministerio de Salud en una nueva jornada de balances, dio a conocer nuevas modificaciones en el Plan Paso a Paso para el país. Entre ellas, se encuentra la creación de la Unidad Nacional de Control Fronterizo y Vigilancia a Viajeros, que será la encargada de impulsar el Plan Fronteras Protegidas que flexibilizará la salida de chilenos del país.

Actualmente solo pueden salir del país los chilenos y extranjeros residentes que cuentan con un permiso excepcional emitido por Comisaría Virtual. Sin embargo, desde este lunes también podrán salir solo por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, las personas que hayan completado su esquema de vacunación y cuenten con el Pase de Movilidad habilitado.

A pesar de esta mayor flexibilidad para viajar, las personas que salgan deberán cumplir con un test PCR negativo, la declaración jurada para viajeros y con 10 días de aislamiento obligatorio una vez se retorne a Chile.

A continuación te contamos quienes pueden y quienes no pueden salir de país con estas nuevas medidas.

¿Pueden los niños viajar fuera de Chile?

Los menores de edad que no cuenten con su esquema de vacunación completo y por lo tanto tampoco el Pase de Movilidad, no podrán viajar fuera del país hasta no tener las dos dosis.

Sin embargo, existe la posibilidad de que puedan viajar aquellos niños y niñas que cuenten con un salvoconducto o una autorización extraordinaria otorgada por Comisaría Virtual para casos con motivos excepcionales como:

- por razones de carácter humanitario

- por ser esencial para la salud del solicitante

- para efectuar gestiones imprescindibles para la marcha adecuada del país

- para residir en el exterior.