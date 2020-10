"Espero un mejor país": Mujer mapuche se emociona cuando le preguntan sobre lo que espera del Plebiscito

Un video en redes sociales se ha viralizado en los últimas horas donde se ve a una mujer emocionada cuando le preguntan sobre qué espera del plebiscito constituyente que se está llevando a cabo este domingo.

"Espero un país mejor para ti, para mi futura nieta, para mi vecino que son chiquititos. Espero lo mejor, por eso estoy votando", comenzó diciendo Nancy, que vive en Lo Hermida.

"Quizás yo no vea ningún cambio, pero estoy feliz de haber venido a votar y ojalá que mucha gente más como yo pueda dar su voto y gritar 'hasta aquí no más llegamos, basta de abusos de poder'. Espero un país para los mapuches como yo, quiero que seamos respetados (...) Quiero para mis futuras generaciones lo mejor, aunque yo no vea nada, pero lo quiero para ti", continuó.

La mujer recordó la lucha de los estudiantes secundarios y que si no fuese por ellos, esto no seria posible. "Ojalá muchas personas se hayan levantado hoy día pensando en lo que hicieron esos jóvenes que no tienen derecho a voto todavía", manifestó.

"Nosotros tenemos que dejar nuestras camas y comodidad para salir y decirles 'aqui estamos con ustedes'. Gracias por habernos abierto los ojos", cerró.

El video fue retuiteado por personajes políticos como los diputados Giorgio Jackson y Natalia Castillo, y el senador Alejandro Guillier.