El cerebro se relaja mientras se miran películas que cuando se descansa. Una investigación conjunta realizada por neurocientíficos de las universidades Pompeu Fabra de Barcelona (España), Oxford (Reino Unido), Buenos Aires (Aargentina) y Aarhus (Dinamarca) descubrió cómo la actividad cerebral se vuelve más 'plana' mientras se ven películas.

De acuerdo al estudio científico, al mirar películas, "se transforma la forma en que sentimos y pensamos respecto a otras situaciones de la vida cotidiana".

Para llegar a dicha conclusión, el equipo de investigadores utilizó datos de neuroimagen de alta resolución a gran escala, en un grupo de muestra de 176 personas, quienes vieron filmes como 'Inception', 'The Social Network', 'Ocean's Eleven', 'Home Alone', 'Erin Brockovich' y 'The Empire Strikes Back'.

El estudio buscaba investigar cómo se reorganizaba jerárquicamente el cerebro mientras se veían dichas películas. Los neurocientíficos descubrieron que se necesita menos capacidad de cálculo cerebral mientras se miran las películas que haciendo otro tipo de tareas.

Ante ello, construyeron modelos de actividad cerebral provocados por la observación de películas, en estado de reposo y haciendo otras tareas. Así demostraron que la jerarquía cerebral es más plana en comparación a actividades como el descanso y cuando se realizan otras tareas.

Por ello, se concluye que, paradójicamente, se necesita menos capacidad de cálculo cerebral cuando se miran filmes que, haciendo cualquier otra cosa, incluso que cuando se descansa.

La investigación demostró que, mientras vemos películas, nos liberamos por momentos de la experiencia que supone la resolución de problemas o el estrés del trabajo. En dichos instantes, el cerebro se limita a absorber el contenido del video, por lo que se promueve la activación de circuitos cerebrales necesarios para generar el placer de ver las películas.