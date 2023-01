La Contraloría General de la República (CGR) descubrió una serie de inconsistencias en la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef).

El órgano contralor detectó inconsistencias en los saldos por acreditar de la corporación municipal, luego de concluir auditorías de movimientos de dineros ocurridas entre el 1 de enero 2018 y el 31 de diciembre 2020.

Los fondos en cuestión son del presupuesto que administra la corporación para cubrir gastos relativos a educación en los programas de Subvención Escolar Preferencial (SEP), Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y el Programa de Integración Escolar (PIE).

Según la Contraloría, con la auditoría se buscaba determinar si las cuentas bancarias creadas para administrar los recursos, contaban con saldos disponibles y si coincidían los ingresos con los gastos del periodo de rendición señalado. También se buscaba ver si la corporación tenía procedimientos de control para el resguardo de estos recursos públicos.

4.600 millones de diferencia

De acuerdo a un reportaje de radio Biobío, el informe del órgano contralor llegó a la conclusión que existe una diferencia de más de 4.600 millones de pesos entre los saldos por acreditar de los fondos ya mencionados. También se verificó el traspaso de 1.600 millones a SEP y otros 2.300 millones a la cuenta corriente de FAEP.

Así, desde la Contraloría señalaron que el municipio liderado por el UDI Rodolfo Cárter “deberá remitir la documentación que aclare los montos sobre transferencias ingresadas al FAEP y SEP, por $2.382.522.061, $1.636.406.663, respectivamente, provenientes de otras cuentas corrientes, lo que tendrá que informar y acreditar documentadamente”.

La CGR también puso en entredicho una serie de giros por 4.427 millones desde la cuenta de los fondos SEP a cuentas destinadas a “administración, salud y educación”. También se constataron giros por más de 5.200 millones desde la cuenta de FAEP hacia ese destino y una cuenta denominada como “remuneración”.

El último punto detectado es la no rendición de fondos. Sobre el fondo SEP, no se rindieron 526 millones y desde la cuenta FAEP, no está la rendición de 857 millones. Por ello, la Contraloría General de la República dio un plazo de 60 días días hábiles para explicar lo sucedido o responder por los fondos no rendidos.