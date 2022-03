Cuenta Rut | ¿Qué pasa si no renuevo mi tarjeta de Banco Estado?

Hace unos meses el Banco Estado hizo un llamado a todos sus clientes y clientas a realizar la renovación de sus tarjetas plásticas, ya que se implementaron nuevas tecnologías.

En esta ocasión las nuevas tecnologías para la Cuenta RUT son el chip, el que permite realizar pagos sin la necesidad de contacto, lo que regula las compras en el extranjero y su sistema de seguridad evitando de esta manera la clonación de tarjetas.

Además, se podrá utilizar la cuenta vista (Cuenta RUT) en territorio nacional e internacional . En el caso de uso en el extranjero el comercio debe contar con la marca VISA y apps internacionales. También se pueden realizar giros en cualquier parte del mundo con cajeros automáticos que tengan el logo PLUS.

¿Hasta cuándo se puede renovar la Cuenta RUT?

El plazo para renovar la Cuenta Rut del Banco Estado es hasta el jueves 31 de marzo .

¿Qué pasa si no renuevo mi tarjeta de Banco Estado?

Las personas que decidan no renovar su tarjeta, Banco Estado les bloqueará su tarjeta y no podrán seguir realizando operaciones con ella, como por ejemplo: no podrá realizar pagos de manera presencial, ni retirar dinero de cajeros automáticos.