Ya han pasado tres meses desde que el trabajo de la Convención Constitucional terminó, y aún así, las polémicas no han cesado.

Ahora, gracias a un reportaje de T13 en el que se investigó a los 60 abogados y a los 6 egresados de Derecho que fueron constituyentes, se descubrió que cinco de ellos incumplieron el reglamento mientras trabajaban redactando la Nueva Constitución.

¿Cuáles constituyentes incumplieron el reglamento de la Convención?

Según la investigación de T13, Nicolás Núñez (FREVS), abogado y exconvencional de Chile Digno, conocido por haber votado en la convención mientras se duchaba en su casa, realizó varios trabajos extra como abogado durante abril y mayo.

Aquello está prohibido debido a que en el capítulo XV de la Constitución, se estableció que los convencionales se regirían bajo el estatuto de los parlamentarios.

“Cesará en su cargo el diputado o senador que ACTÚE como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio”, dice el artículo 60 de la actual Constitución.

Según el artículo 39 del Reglamento de Ética y Convivencia de la Convención, “se determina como infracción tener un trabajo remunerado adicional al de convencional constituyente, con excepción de labores docentes hasta por ocho horas semanales”.

Tan solo un mes después del comienzo de la Convención, Núñez inició una causa como abogado patrocinante en el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando.

Esto es ilegítimo ya que el Reglamento General de la Convención, en su artículo 37, dice que “una causal de cesación en el cargo es que, durante su ejercicio, actúe personalmente como abogada o abogado o mandataria o mandatario en cualquier clase de juicio”.

Manuela Royo, abogada y política independiente, es otra exconstituyente que incumplió la normativa de la Convención al tener patrocinios y varias causas abiertas durante su trabajo en la Convención.

“Al inicio del proceso constituyente, quienes éramos abogadas y abogados litigantes, tuvimos una discusión al respecto de hasta dónde era el alcance, entonces, de hecho, yo tenía una causa, a la que no comparecí, precisamente señalando que estaba prohibido para los convencionales”, declaró Royo a T13.

Según relató la exconvencional, los convencionales interpretaron el reglamento de la Convención y pensaron que simplemente no debían “comparecer” ante tribunales y no abandonar de plano las causas de sus clientes.

Otro nombre en la lista de abogados con causas abiertas durante su trabajo en la convención, es Francisca Arauna (Independiente), quien registró en 2019 una demanda de arbitraje por un terreno y nunca renunció al patrocinio.

“Esto que tú me estás comentando de que se activó una causa que puede traer algún tipo de conflicto, debí haberlo hecho, pero te insisto, esta causa fue archivada... Ahora que reviso dicen que me notificaron en enero de 2022, pero no me llegó nada, voy a tener que revisarlo”, afirmó a T13.

“Yo tengo muy claro que la prohibición era tener causas a tu nombre, ser representantes en el mandato. (...) esta fue una negligencia, haber pensado que esta causa estaba terminada”, dijo reconociendo su error.

Fuad Chahín Valenzuela (DC), al no renunciar al patrocinio, también incumplió la ley cuando fue convencional.

El exconstituyente, en 2019 asumió como abogado patrocinante en una causa contra una empresa frutera de San Fernando, y recién en octubre de 2021 delegó el poder a su socia.

"Yo no puedo actuar en ninguna causa, yo no actué en ninguna causa, no hay ninguna actuación judicial mía", declaró Chahín en su favor.

Además, argumentó que cada uno de los convencionales interpretó de una manera distinta el reglamento y la Constitución.

Al respecto, la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, señaló a T13 que, “en Chile tenemos un dicho que es ‘hecha la ley, hecha la trampa’ y eso es porque las leyes no son perfectas. Todas las leyes pueden tener interpretaciones diversas y pueden tener pequeños o grandes vacíos. El problema es que si, en el fondo, empezamos a buscarles ‘la quinta pata al gato’, vamos a poder buscar nuestra interpretación personal que se ajuste a nuestra situación, pero esa no es la idea”.

El último nombre en la investigación es Rodrigo Logan, abogado y político independiente, quien apenas juró como constituyente tuvo que enfrentar a la justicia por una supuesta falsificación de firma en un contrato.

Debido a aquello, el xconvencional fue suspendido condicionalmente y más tarde, sobreseído.

Logan también causó polémica, cuando al inicio de la Convención presentó un recurso de protección en contra de la mesa directiva, ya que el reglamento le negaba la posibilidad de tener un trabajo remunerado adicional al de constituyente.

Además, el político tuvo dos causas abiertas durante su trabajo como constituyente. Una de las causas fue por el no pago de un predio, y la otra, por la toma de un departamento en San Joaquín.

Logan solo renunció a sus patrocinios cuando faltaban solo unos días para que las causas concluyeran.

"Yo no voy a dejar nunca de ser abogado, yo me voy a morir siendo abogado. Yo soy abogado las 24 horas del día. Mi cabeza funciona como abogado (...) Yo miraba las causas desde el punto de vista de la estrategia, toda la estrategia de las causas aquí son mías, todas, todas, de las 1200 causas que hay acá, todas son mías", declaró el exconvencional.