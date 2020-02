Coronavirus: Al parecer no resiste las altas temperaturas

En México están con las alarmas encendidas desde que se confirmó un caso de Coronavirus en el país norteamericano.

Pero al parecer hay una buena noticia que alegraría al mundo entero, ya que el Coronavirus no resistiría el calor.

Al menos esto informó el director de Proyectos Estratégicos de la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Alfonso Gil Díaz, quien aseguró que el Covid-19 no resiste altas temperaturas.

"Según me han informado, el virus no sobrevive el calor, lo mínimo son 26 grados y aquí estamos pues a un ratito de llegar a los 26 grados. O sea, la temperatura nos va a ayudar mucho a que ese virus no se dé y las líneas [de cruceros] toman sus precauciones, a ellos no les conviene que un pasajero infecte a otros”, comentó el funcionario.

De todas maneras esto aún no está 100% comprobado, pero abriría una pequeña ventana de alivio ante una inminente pandemia.