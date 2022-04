El convencional Marco Barraza (militante del Partido Comunista e integrante del colectivo Apruebo Dignidad) pronosticó que el plebiscito de salida “será una disputa de ideas muy intensa en la sociedad chilena".

En entrevista con la radio Cooperativa, Barraza habló sobre las encuestas, que dan una pequeña ventaja al Rechazo, y aseguró que “nunca hay que subestimar ningún dato, hay que ponderarlo correctamente y yo creo que el plebiscito de salida y especialmente el apruebo versus el rechazo a ser una disputa de ideas muy intensa en la sociedad chilena y desde ya creo que hay que movilizar todos los esfuerzos y recursos para quienes creemos en la nueva Constitución”.

El constituyente recordó que "hay estudios que han mostrado que hay personas que, mayoritariamente, solo han recibido información falsa a través de las redes sociales: fake news, noticias distorsionadas, lisa y llanamente, mentiras. De hecho se hablaba del 58% de las personas recibió noticias falsas, eso obliga a mirar con detenimiento cualquier estudio". De todas maneras, explicó que "no quiero subestimar nada. Lo que quiero poner de relieve es que la posibilidad de que se apruebe el plebiscito de salida va a ser fruto de mucha pedagogía popular, de mucho diálogo ciudadano, de mucho casa a casa, de mucha feria libre y es a eso que estamos invitando desde Chile Digno, Apruebo Dignidad y el Partido Comunista".



Las críticas del Senado



Barraza también habló sonbre las críticas porvenientes del Senado ante la aprobación de la Cámara de las Regiones. "Lo que se aprobó en materia de régimen de Gobierno es un presidencialismo atenuado, lo que implica que haya un traspaso importante de atribuciones por parte del jefe de Gobierno al futuro y nuevo sistema legislativo", aclaró.

Y fue duro con los congresistas: "El actual Senado no representa a las regiones, de ninguna manera, sino más bien un cuoteo caudillesco en las respectivas regiones que no tiene que ver con un foco puesto en la legislación que mejore el carácter de la calidad de vida desde los territorios. Hoy, el Senado, en su práctica, lógica y diseño institucional de cámara revisora, cumple con la intencionalidad de revisar la legislación de la Cámara de Diputados, enlenteciendo los procesos legislativos, desvirtuando el caracter de la legislaciones y ejerciendo una lógica de contrapoder que no justifica".



Sí habrá salud privada



Finalmente, Barraza reiteró que no hay ninguna norma que proponga el fin de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres). "Lo esencial es que exista un seguro universal en materia de salud, yo creo que el acento esté puesto en eso. Yo no he visto ninguna norma que desestime la existencia del sistema privado de salud. Lo que sí, requiere de una regulación clara y una orientación que esté debidamente resguardada", detalló, agregando que "el sistema privado siempre va a existir, el punto está en que el incentivo no esté puesto en el fortalecimiento de lo privado".