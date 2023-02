Un nuevo antecedente podría surgir en la investigación contra el chileno Nicolás Zepeda, único condenado por la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, de 21 años, quien desapareció el pasado 4 de diciembre del 2016, en la ciudad francesa de Besanzón.

Cabe recordar que, en abril 2022, la justicia francesa condenó al chileno a 28 años de presidio –los primeros 15 los debe pasar en Francia y los 13 restantes en Chile–, por el asesinato a su exnovia nipona, pese a que el cuerpo aún no aparece. Una vez dictada la sentencia, Zepeda apeló al fallo, para un nuevo proceso judicial que está ad portas de comenzar.

A solo días de iniciarse el juicio de apelación, que comienza el próximo martes 21 de febrero, se reveló un testimonio donde se asegura que vieron con vida a la joven japonesa días después de su desaparición.

El testimonio es de Zaid Nerami, un trabajador de una discoteque del sector donde se le perdió el rastro a Kurozaki, quien es testigo de Zepeda y afirma haber visto con vida a la joven en un local de Besazón.

El relato de Nerami

De acuerdo al testimonio que Nerami entregó a Meganoticias, siete días después de la desaparición de la joven japonesa, Kurosaki ingresó a un local de la ciudad francesa. En dicho recinto, el testigo habría visto "a un sujeto, que es cliente habitual de una discoteque en la que trabajo, un joven militar. Su nombre es Jordan. Lo veo sentado con una joven asiática, estaba llorando", comentó.

"Veo esto y me instalo al lado de ellos y, de repente, escucho lo que están diciendo. La joven asiática dice que tiene miedo, que no puede seguir en su pieza, que se va a devolver, y que necesita salir de Besanzón", aseguró, agregando que el militar habría replicado: "no te preocupes, estarás segura allí donde vamos", mencionando las ciudades de Reims y Metz, en Francia.

Tras la charla, Narumi se habría levantado del asiento, oportunidad donde él se acercó y le preguntó si necesitaba ayuda, a lo cual la joven habría replicado que no y revelado su nombre: “me llamo Narumi”.

Versión no considerada en la investigación

Zaid aseguró haber contactado a la policía una vez que se enteró de la desaparición de Kurozaki. "les dije 'escuchen, a esta niña la he visto', pero dicen que murió la noche del 4 a 5 de diciembre, y les dije 'es imposible: la vi el 11 de diciembre entre las 18:30 y 19:00 horas'". El testigo asegura que la policía no tomó en cuenta su versión, debido a que supuestamente seguían otra pista.