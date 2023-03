La aprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric cayó 5 puntos en la cuarta semana de marzo, logrando un respaldo del 30%; en tanto, la desaprobación aumentó 5 puntos, para situarse en 65% de rechazo al mandatario

En medio de una semana marcada por la polémica entre el alcalde Rodolfo Carter y el Gobierno, que surgió luego que el Ministerio Público iniciara una investigación administrativa contra el fiscal que entregaba datos a la municipalidad de La Florida para derribar las denominadas ‘narcocasas’; la aprobación presidencial cayó al 30%, mientras se evidenció un alto nivel de aprobación a la medida, pese a que no se ha traducido en incautaciones de droga, dinero ni armamento.

La encuesta semanal Plaza Pública también develó que el 68% de la población supo que el Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento presentado por la oposición para revisar los indultos otorgados en diciembre 2022. En ese sentido, el 71% de los encuestados se mostró en desacuerdo con la decisión del mandatario. En la misma línea, el 43% cree que el Presidente debería revocar el beneficio a quienes tienen prontuarios adicionales a los del estallido social, 34% (-3pts) es partidario de revocarlos todos y 20% (+3pts) piensa que debería mantenerlos.

Otro de los temas abordados por Cadem para la última semana de marzo son las elecciones de consejeros constituyentes. El 48% no sabe que se celebrarán los comicios, 88% no conoce a los candidatos de su región y 70% no tiene interés en las noticias relacionadas con el tema (28 puntos más que en febrero). En ese escenario, 44% dice hoy que votaría en contra de la propuesta constitucional frente al 34% que la aprobaría. 22% no manifiesta opinión.