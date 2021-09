Durante la tarde de este martes el senador UDI Iván Moreira vivió una desagradable situación: fue atacado con una botella con agua servida en el marco del aniversario 42 de la comuna de Hualaihué.

Todo ocurrió cuando una persona que estaba en el público se acercó al controvertido parlamentario y le tiró la botella con agua servida.

Tras los acontecimientos, Moreira fue a cambiarse de ropa para continuar en el acto, mientras que el responsable fue detenido por Carabineros por desórdenes públicos.

Al respecto, el candidato a la reelección de la UDI cuestionado por financiamiento irregular de la política en el caso Penta, aunque sobreseído en la materia, culpó al ‘fascismo de izquierda’ por ‘perseguirlo en funas’.

"Estos verdaderos cabrones fascistas de izquierda que lo único que hacen es perseguirnos en funas; no nos van a doblegar, no nos van a amedrentar! Y vamos a seguir defendiendo a Chile y a nuestros principios, ellos no nos van a ganar en la calle como ha sido siempre", sostuvo Moreira.

El senador no contaba con escolta policial al momento del incidente y luego de los acontecimientos dejó una constancia en Carabineros.