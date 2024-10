¿Será por Colapinto? El look con tinte de F1 que llevó Vicente Reyes al búnker la Roja

Franco Colapinto es un piloto argentino que reemplazó a Logan Sargeant y ha dado muchas muestras positivas en sus primeras tres carreras y puede ser él quien provocó la alusión automovilística de Vicente Reyes, una de las grandes sorpresas de la Roja.

Reyes está a préstamo en el Cambridge United, aunque su pase pertenece al Norwich City. En esta citación de Ricardo Gareca será su primera vez como parte oficial de la selección adulta de Chile. Y acudió a ese llamado con una polera blanca de una marca icónica en la Fórmula 1.

El espigado golero, que luchará por el lugar con Brayan Cortés y Lawrence Vigouroux, llegó sonriente a Juan Pinto Durán. Y con una alusión automovilística al equipo Williams Racing, que apostó por el trasandino Colapinto después de un accidente que tuvo Sargeant en el entrenamiento libre tres del Gran Premio de Países Bajos. Fue la gota que colmó el vaso para jugar unas fichas por Colapinto, quien el 27 de mayo próximo cumplirá 22 años. Y lleva tres carreras. Obtuvo dos puntos por el 9° puesto en Azerbaiyán.

Williams Racing, una escudería que ha ganado siete campeonatos de pilotos y nueve de constructores en la F1. Así llegó Vicente Reyes a JPD. (Foto: Carlos Parra | Comunicaciones FFCh).

Aunque tal vez sólo sea porque a Vicente Reyes le gustó el diseño simple de la polera que recordó a la escudería que también cuenta con el piloto tailandés Alex Albon y que a partir de 2025 tendrá en sus filas al español Carlos Sainz. Pero la insignia del equipo que dirige James Vowles apareció en el búnker de la selección chilena.

Franco Colapinto terminó en el 11° lugar del Gran Premio de Singapur, su tercera carrera en la F1. (Imago).

Vicente Reyes evoca a Colapinto y Williams Racing por su polera

El recuerdo de Franco Colapinto y Williams Racing surgió en la cabeza de todos los fanáticos de la Fórmula 1 que vieron la tenida que escogió Vicente Reyes para presentarse al llamado de la selección chilena. Por cierto, el meta de 20 años tiene algo en común con el piloto argentino.

Todo el frenesí que aporta la experiencia de competir al máximo nivel, como le ocurrirá a Reyes si es que aparece en las Eliminatorias 2026 de la Conmebol. “Es un orgullo poder estar acá, es algo que siempre he soñado. Ahora a disfrutar”, expuso el golero, quien llegó a Inglaterra desde el Atlanta United de Estados Unidos.

“Me siento cómodo, Brayan y Lawrence son muy buenos compañeros. Entrenaré fuerte con ellos, voy a aprender mucho. Será algo muy bonito para vivir. El grupo es una mezcla entre jugadores con mucha experiencia y algunos que estamos recién partiendo. Creo que eso nos ayudará mucho”, marcó el golero, quien ya tiene experiencia internacional con la Roja.

Vicente Reyes, Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux, los tres arqueros de la Roja adulta. A su lado, José Alburquenque, de la Universidad de Chile. (Foto: Carlos Parra | Comunicaciones FFCh).

Pero con la Sub 20 en un Sudamericano y la Sub 23 en el Preolímpico 2024. Ha sido un proceso muy bonito pasar de la Sub 15 hasta acá. Demoró seis años, pero disfruté cada momento”, cerró Reyes en declaraciones difundidas por la gerencia de comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile.

¿Cuándo juega Chile vs. Brasil en las Eliminatorias 2026?

La Roja recibirá a Brasil en la 9° fecha de las Eliminatorias 2026. El partido se disputará el jueves 10 de octubre en el Estadio Nacional a contar de las 21 horas, según el horario de Chile continental.

Así va Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Chile se ubica en el penúltimo lugar de la tabla en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 al cabo de ocho partidos disputados.