La falta de gol en la selección chilena es algo que viene aquejando al equipo de todos en los últimos años. Eso quedo perfectamente graficado en esta triste eliminación en la Copa América 2024, donde en tres partidos los dirigidos por Ricardo Gareca no fueron capaces de convertir.

En ese sentido un nombre que podría tener su posibilidad en el corto plazo es Fernando Zampedri, quien a inicios del 2025 debería tener lista su carta de nacionalidad. El Toro argentino podría ser chileno después de romperla con Universidad Católica y ser durante cuatro temporadas seguidas el máximo artillero de nuestro fútbol.

Juan Carlos Letelier por ejemplo apoyó la idea de que el atacante de 36 años pueda aportar como en su momento lo hicieron leyendas como Jorge Américo Spedaletti u Oscar Fabbiani.

En charla con RedGol, el ex delantero aseguró que “él siendo nacionalizado va a tener las mismas posibilidades que tienen todos los delanteros. En ese sentido, él tiene la posibilidad de estar en una selección, y más que en lo que es su función, ha respondido con creces a la Universidad Católica”.

“Tiene todas las posibilidades, siendo ya nacionalizado chileno, tiene las mismas posibilidades que todos los jugadores que están en estos momentos jugando en nuestro país. No le hacemos un gol a nadie y el goleador en los últimos campeonatos ha sido Zampedri y debe tener su posibilidad”, agregó.

“Zampedri no es descartable para la selección chilena”

Con un poco más de resistencia opinó José Luis Álvarez, quien declaró que “me encanta Zampedri y me gustaría tenerlo en mi equipo. Es goleador, mete y es bravo, pero no me gusta que haya que buscar goles en un argentino o de cualquier otro país. Hay que buscar uno chileno”.

Fernando Zampedri se ha cansado de anotar goles en la selección chilena. ¿Le alcanzará para ser nominado en la selección chilena? | Foto: Photosport.

“No me gusta que no sea chileno, pero de que es goleador, lo es. Hay que trabajar a los cabros, formar a esos delanteros, como Damián Pizarro”, agregó Pelé.

Por su parte Osvaldo “Arica” Hurtado declaró que “trataría de buscar más juventud, pero no es descartable. En la Copa América no hicimos goles, pero en los amistosos sí. Hay que buscar para las próximas Copa América, clasificatorias, o si es que hay un mundial de por medio. Es complejo, pero yo todavía sigo creyendo en esta gente y en el trabajo de Gareca”.

¿Se merece Zampedri una oportunidad en la Roja en caso de nacionalizarse? ¿Se merece Zampedri una oportunidad en la Roja en caso de nacionalizarse? YA VOTARON 0 PERSONAS

Fernando Zampedri arribó a inicios del 2020 a Universidad Católica y rápidamente se transformó en uno de los mejores delanteros del fútbol chileno. Actualmente lleva 111 goles y está a solo siete de igualar los 118 de Rodrigo Barrera, máximo artillero histórico del club.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!