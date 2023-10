La selección chilena al fin pudo sonreír con ganas en estas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo de todos se impuso por 2-0 en un complicado partido ante Perú en el Estadio Monumental, sumando puntos valiosos en este inicio del proceso clasificatorio.

Uno de los jugadores que recibió una oportunidad de oro de partir de titular fue Víctor Felipe Méndez. Ex Unión Española, actual jugador del CSKA Moscú, ocupó el lugar dejado por Charles Aránguiz, quien por una dolencia física no pudo arrancar jugando.

Lamentablemente el volante estuvo con poco poder de fuego en cada ataque de la Roja, asegurándose siempre con pases a corta distancia y, en ocasiones, atrás. Así quedó demostrado, por ejemplo, en los datos de Sofascore, donde se detalla que acertó 53 de los 57 pases que dio.

Jorge Aravena, histórico jugador de la Roja, analizó el rendimiento de Méndez en charla con RedGol, asegurando que “tal vez la responsabilidad del partido lo llevó a jugar, entre comillas, seguro. Empezó a pasar el balón para atrás y al lado. Es una de las cosas que, por ejemplo, no me gustaba de Vicente Pizarro en Colo Colo”.

“En el principio de su carrera Vicente jugaba para la estadística, para que la gente dijera ‘oye, recibió diez pelotas y no perdió ninguno’. Pero jugando para atrás o para al lado nadie va a perder una pelota. Hay que arriesgar”, agregó.

En ese sentido, el Mortero sostuvo que “cuando empezó a ser un poco más ofensivo y a proyectar el juego, se convirtió en un jugador tremendamente importante para Colo Colo y Quinteros”.

“Creo que a Méndez ayer le pasó algo parecido. Al no querer equivocarse empezó a errar el camino y a tener mucho tiempo el balón en los pies. Se pegó además varios carrerones sin ningún sentido. El que tiene que correr es la pelota, no uno. No fue un partido brillante el de él, porque retrasó el juego más que proyectarlo”, declaró.

Para finalizar y a la hora de elegir a la gran figura de triunfo de la Roja, el ex mediocampista se la jugó al decir que “el partido que le vi ayer a Diego Valdés fue muy similar al que le hizo América a Chivas, que terminó 4-0 a favor con dos goles suyos. Se empoderó absolutamente dentro del terreno de juego”.

¿Cuáles son los números de Víctor Felipe Méndez en la Roja?

El volante ha disputado, con el partido de ayer ante Perú, un total de ocho encuentros desde su primera nominación en diciembre del 2021. Todavía no registra goles ni asistencias en el equipo de todos.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena por las Eliminatorias?

El próximo partido de Chile en las Eliminatorias será de visita a Venezuela el próximo martes 17 de octubre (18:00 hora de Chile) en el Estadio Monumental de Maturín.

