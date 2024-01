¿Por qué no fue llamado Darío Osorio en Chile para el Prelolímpico Sub 23?

Chile comienza su aventura en el Preolímpico Sub 23, donde sueña con conseguir la clasificación a París 2024. La Roja será dirigida por Nicolás Córdova, quien no podrá contar en este importante torneo con una de las mayores figuras jóvenes del fútbol nacional: Darío Osorio. Acá te explicamos el motivo.

La Roja integra el Grupo B del torneo junto con Perú, Argentina, Uruguay y Paraguay. El debut será ante los del Rímac, donde es importante comenzar ganando para quedar con mejores opciones de luchar por la clasificación. Los dos mejores de la zona irán a un cuadrangular final, en el cual los dos más puntaje conseguirán ir a los Juegos Olímpicos. La competición será bastante apretada en Venezuela.

Córdova encabezó los trabajos de Chile en Juan Pinto Durán, donde debió elegir la nómina definitiva que defenderá a La Roja en el Preolímpico. En la lista cuenta con varias figuras con vasta experiencia en Primera División. Sin embargo, no pudo llamar a Darío Osorio. Si bien el técnico quería contar con el formado en Universidad de Chile, una problemática puntual le impidió de tener al zurdo junto con la selección.

¿Por qué no pudo ser llamado Darío Osorio al Preolímpico con Chile?

La razón de la ausencia del zurdo en Venezuela, es que el Preolímpico no se hace en fecha FIFA. Bajo esta situación, queda a voluntad del club si lo cede o no y en este caso el Midtjylland de Dinamarca no quiso prestarlo. Desde su equipo prefirieron que el jugador realizara pretemporada antes de reanudar la segunda rueda del torneo de su país.

La situación de Osorio difiere de lo ocurrido con Vicente Reyes y Luciano Arriaga, quienes también militan en el extranjero, pero que sus clubes, el Norwich City de Inglaterra y el Athletico Paranaense de Brasil, respectivamente, sí quisieron cederlos. Otros jugadores que iban a ser convocados, pero que sus equipos no los facilitaron fueron Bruno Barticciotto (Talleres de Argentina) y Nayel Mehssatou (K. V. Kortrijk de Bélgica).

Las figuras de La Roja Sub 23

Si bien no estará Darío Osorio, hay varios jugadores importantes con los que sí podrá contar Nicolás Córdova. Uno de ellos es Vicente Pizarro. El volante ha sido una de las grandes figuras de Colo Colo en un 2023 irregular para el equipo. El jugador incluso se ha comenzado a abrir camino en la selección adulta, por lo cual es de esperar que sea parte de la columna vertebral de La Roja en el Preolímpico. Fue designado como el capitán.

Alexander Aravena de Universidad Católica fue uno de los más destacados del Campeonato Nacional en la temporada pasada. El delantero ya ha sido titular en las Eliminatorias con Chile y cada cierto tiempo es sondeado desde el fútbol extranjero. Una buena actuación en la competición sub 23, podría ser su catapulta a una liga más competitiva.

Vicente Reyes es arquero del Norwich City y a pesar que no ha debutado en el primer equipo, ha demostrado tener grandes condiciones bajo los tres palos. Lucas Assadi todavía no se ha podido consolidar en Universidad de Chile, pero talento tiene de sobra. Con Córdova podría terminar de explotar su gran habilidad con el balón en los pies. La Roja debuta ante Perú este domingo 21 de enero a las 17:00 horas.