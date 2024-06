¿Por qué no está Gary Medel en el partido de Chile vs Paraguay hoy martes?

Cuando solo restan días para el inicio de la Copa América, Chile enfrenta a Paraguay para llegar de la mejor manera a la disputa del torneo. Claro que un histórico no estará en este amistoso: Gary Medel. Conoce el motivo de su ausencia.

La Roja se medirá ante la Albirroja en el Estadio Nacional, recinto en el que no juega desde 2020 debido a los trabajos por los Juegos Panamericanos. Será el reencuentro entre los hinchas y el recinto de Ñuñoa, donde Ricardo Gareca afina los detalles del equipo que jugará el torneo continental. Entre las alternativas, no estará Medel y acá te contamos la razón que lo dejaron fuera de este duelo amistoso.

¿Por qué no está Gary Medel en el amistoso de Chile vs Paraguay?

Ricardo Gareca no convocó al Pitbull a este partido y es poco probable que lo haga para la Copa América. La decisión no tiene que ver con lesiones, sino que por gusto deportivo. En los primeros amistosos del Tigre a cargo de La Roja, tampoco consideró al actual jugador de Vasco da Gama, lo que ratifica que no lo tiene en sus planes por el momento.

Medel fue el capitán de Chile con Eduardo Berizzo en la banca. Imagen: Photosport.

Medel cerca de Boca Juniors

Gary Medel llegó a Vasco da Gama a mediados del 2023 y fue clave en salvar la categoría del club en aquella temporada, incluso siendo capitán. Sin embargo, este año su sitial a cambiado y no viene teniendo la continuidad esperada para un jugador de su jerarquía. Esta situación ha hecho que probablemente deje el club e interesados no le faltan.

Desde Argentina, el medio TyC Sports asegura que Medel tiene un acuerdo con Boca Juniors. De esta manera, el Pitbull volvería al club en el que ya jugó entre 2009 y 2011. Solo restarían detalles para sellar el traspaso, entre los cuales se encuentra finiquitar su salida de Vasco, hecho que no debería ser un gran problema.