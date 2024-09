¿Por qué Gabriel Suazo no puede jugar el partido de Argentina vs Chile por Eliminatorias?

Con importantes bajas enfrentará Ricardo Gareca el duelo de esta noche ante Argentina, donde la Selección de Chile visita Buenos Aires y buscará la hazaña en las Clasificatorias. Y uno de los que no estará es el lateral Gabriel Suazo.

Titular en el Touluse de Francia, el jugador se ha transformado en un indiscutido de la banda izquierda de la Roja, tanto con Eduardo Berizzo y ahora con el “Tigre” al mando.

En la pasada Copa América fue de los pocos chilenos que brillaron, pero hoy ante Argentina no será parte del 11 inicial, por lo que Thomas Galdames y Eugenio Mena asoman como opciones para ocupar su lugar.

¿Por qué no jugará Gabriel Suazo ante Argentina?

La razón de la baja de Gabriel Suazo en Chile para jugar ante la Selección Argentina es porque el lateral izquierdo está suspendido tras haber sido expulsado en el último duelo de la Roja, ante Canadá por Copa América.

Por esa razón, la sanción se hará efectiva en las Clasificatorias y no podrá decir presente el canterano de Colo Colo ante la Albiceleste.

Al llegar a la concentración del equipo, el defensor lamentó su ausencia hoy señalando estar “muy triste por ese lado, pero me siento tranquilo por mis compañeros, estoy confiado y tengo plena certeza que lo harán de la mejor forma para sacar un lindo resultado para nuestro país”.

“Las fechas clasificatorias son cruciales para nosotros, vienen dos partidos difíciles. Hay que enfrentarlo de la mejor manera para rescatar un buen resultado de visita con Argentina y después venir a casa”, concluyó el hombre que juega en la liga francesa.

Ante la ausencia de grandes referentes y consultado por una eventual capitanía futura, Suazo dijo que “cada jugador sabe su posición y todos estamos aportando con un granito de arena. Siempre he sido una persona muy positiva dentro y fuera de la cancha y siempre he dicho que desde la posición que me toque trataré de aportar y por ahí pasa mi rol”.