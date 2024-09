Paulo Díaz se transformó en el protagonista de la Copa Libertadores. El central chileno fue expulsado por la fuerte discusión que tuvo con Maxi Falcón. Por lo que ahora se pierde la revancha ante Colo Colo.

El tema es que llamó la atención el radical cambio que mostró el defensa, en comparación a lo que realizó en la pasada fecha de Eliminatorias. Es que con la camiseta de Chile se le vio dubitativo y lejos de ser el jugador que en el millonario las pelea y gana todas.

Una situación que un mundialista de Francia 1998 analizó en profundidad. Si hasta ejemplificó su caso con una situación bastante particular de “Turboman”. “Hay jugadores como Eduardo Vargas, que en los equipos deambulaba y en la selección siempre rendía”, explicó de entrada Fabián Estay en conversación con Redgol.

El problema de Paulo Díaz

“En cambio hay otros que en sus equipos brillan y en la selección le cuesta. Como los que van desde México, que a veces se les critica. Los jugadores deben tener más carácter y personalidad para entender el escudo que están defendiendo. No todo pasa por el técnico o por una generación de recambio”, agregó el ex América.

Sin embargo, Estay también recalcó que el problema que enfrenta Paulo Díaz va más allá de un solo jugador y solo es la muestra de lo que ocurre en el fútbol chileno.

“Esto viene de más atrás porque no hay materia prima, hay menos jugadores de exportación, se trabaja menos en las fuerzas básicas, hay intereses de los representantes. Ahí está la bola de nieve, no tenemos una selección porque pensamos que la Generación Dorada iba a durar hasta los 60 años. No nos preparamos y ahora no nos alcanza para clasificar al mundial”, lamentó.