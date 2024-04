Mauricio Isla reapareció en Argentina con su mejor versión y su regreso a la selección chilena tiene gratamente sorprendido a Patricio Yáñez. El ex delantero también tocó temas de Medel y Vidal y de Bravo y Edu Vargas.

Patricio Yáñez en éxtasis por el renovado Mauricio Isla y su regreso a La Roja: "No me lo esperaba"

Ricardo Gareca, el DT de la selección chilena, habló este pasado miércoles con una radio uruguaya tocando varios temas de la actualidad de La Roja. Uno de ellos fue la ausencia de Gary Medel y Arturo Vidal de los primeros duelos amistosos contra Albania y Francia, el debut del Tigre en el representativo nacional.

Para esos partidos, además, Gareca timbró los regresos de Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas a La Roja. El Huaso incluso había manifestado su retiro de la selección chilena…

Y el notable renacer de Isla fue abordado por Patricio Yáñez en Deportes en Agricultura. Tras su bajísimo paso por Universidad Católica entre mediados de 2022 y 2023, el Huaso fichó por Independiente en Argentina. Y con casi 36 años la está rompiendo. Y en su regreso a La Roja cumplió un gran desempeño.

“Lo del Huaso (el regreso) era papaya, porque lo que está jugando Mauricio Isla en Argentina… Lo de Isla yo no me lo esperaba. ¿Ese rendimiento y recuperación futbolística? No. No lo esperaba”, dijo Pato Yáñez.

Sorprendido por Isla; Medel y Vidal “más fuera que dentro”

El ex delantero agregó que “jamás pensé que a estas alturas iba a tener ese rendimiento en el fútbol argentino, que es altamente competitivo. A veces son malos los partidos, porque se corre tanto que se pierde. Me sorprendió gratamente lo de Isla. De lo contrario estaríamos a espera de la recuperación de Loyola, o lo que haga Guillermo Soto, o los centrales como Catalán jugando de laterales”.

Por otro lado, Yáñez se refirió a las declaraciones de Gareca sobre Vidal y Medel, además de los regresos de Bravo y Vargas a la Roja frente a Albania y Francia, todo pensando en la próxima Copa América 2024.

“Yo interpreto estas declaraciones de Gareca como que (Medel y Vidal) están más fuera que dentro. Como que argumenta demasiado que hay que ver… Que hay que ver su nivel, el momento. No así como llamó a Claudio Bravo y Eduardo Vargas, que está en su derecho. Jugadores que en ese momento no tenían los méritos, más allá de lo histórico, no confundir, pero cuando no estás jugando, llaman a los que están más activos”, expuso.

Pato Yáñez sentencia que “Gareca tomó la decisión de llamar a Bravo y Vargas, para tener un trabajo y hacerlos jugar. Dijo: yo confío en Bravo, confío menos en Cortés. Confío en Vargas aunque no la toque porque a mí me hizo sufrir… y los voy a llamar”.

