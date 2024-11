La selección chilena está obligada a ganar a Venezuela esta noche, en el Estadio Nacional. El duelo válido por la fecha 12 de Eliminatorias Sudamericanas es una final para La Roja, como todo lo que le queda por delante si quiere salir del último lugar de la tabla y clasificar al Mundial 2026.

Con la suspensión de Felipe Loyola y la lesión de Diego Valdés por la derecha, Ricardo Gareca debió buscar alternativas en la banda para el lateral y mediapunta derecho. De no mediar contratiempos o cambio de última hora, los titulares serán los jugadores de Universidad de Chile, Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez se mostró muy en acuerdo con El Tigre, aunque dejó un espacio de dudas no a la dupla diestra, sino al mismo trabajo de Gareca.

“Me parece que es una buena opción Hormazábal y Guerrero, en un momento en la U tuvieron un vuelo altísimo, yo creo que era la mejor banda diestra del fútbol chileno. Se conocen de memoria, es un aporte importante”, dijo Yáñez.

Hombrón sin balas

Agrega que “lo mismo hablaba lo de Cepeda por el otro lado, no sé si lo quiera modificar… un Hormazábal-Guerrero y Suazo-Cepeda. De alguna manera hombres de refresco, con la parte física, y que aportan en lo ofensivo”.

Guerrero reaparecerá en la selección junto a su socio por derecha en la U.

“De todas maneras, yo creo que al hombrón se le acabaron las balas, no sé si dentro del cargador le queda algo. Dudo que le quede algo, y no por mala onda. Tuvo toda la Copa América. Más que pesimista, soy realista”, complementó el ex delantero de la selección.

Pato Yáñez sentencia que Gareca “está como que si hoy pierdo, reunión urgente y me voy. Como que todo le da lo mismo. Decía que está todo bien, y está todo mal. No sé si es un discurso que llegue”.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Venezuela?

La selección chilena recibe a Venezuela este martes 19 de noviembre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional. El duelo es válido por la decimosegunda fecha de eliminatorias.