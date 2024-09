El ex delantero cuestionó la poca actitud que ha mostrado el extremo del Midtjylland en momentos donde está llamado a aparecer. Eso sí, remarcó que tiene condiciones para ser líder.

La derrota de Chile ante Bolivia dejó en evidencia muchas cosas para los hinchas. Una de ellas es la falta de actitud de algunos jugadores cuando están llamados a aparecer, como es el caso de Darío Osorio.

El delantero hace ya un rato que dejó de ser una joven promesa para ser una realidad en el fútbol chileno, pero con 20 años sigue sin poder explotar en la Roja. Reflejo de ello fue su actuación contra la Verde, donde a pesar de jugar un poco más retrasado, simplemente no respondió, algo que preocupa a Mauricio Pinilla.

El ex delantero se refirió a los problemas de actitud que ha tenido el hoy extremo del Midtjylland, los que para él no son nuevos y ya se vieron en la U. Eso sí, dejando en claro que con su talento podría ser uno de los líderes de la nueva generación de nuestro país.

El lamento de Mauricio Pinilla por la falta de personalidad de Darío Osorio

Darío Osorio tuvo una doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el olvido con la selección chilena. Ni contra Argentina ni contra Bolivia el extremo apareció como se espera y como ya lo ha hecho con el Midtjylland de Dinamarca, lo que agota la paciencia de los hinchas.

Darío Osorio una vez más quedó al debe de lo que se espera en Chile. Foto: Photosport.

Con 20 años ya dejó de ser joven promesa y está llamado a ser el líder del recambio de la nueva generación, pero eso no se ha visto hasta ahora. Una actitud que para Mauricio Pinilla ya está en evidencia. “No quiero meterme en temas que no me corresponden, pero tenemos la claridad de que Darío Osorio ha mostrado carencias en su personalidad”, dijo en las pantallas de ESPN.

Para Pinibomber, lo del extremo no es nuevo y se arrastra desde que debutó en nuestro país. “Lo mostró en la U en momentos claves donde tenía que tomar las banderas, ser más regular. Ha logrado buen rendimiento en su equipo, pero no tiene rasgos de líder”.

De hecho, Mauricio Pinilla remarcó la forma en la que se distancia de cualquier rol. “Es un jugador que tiene una personalidad más cerrada, le cuesta la comunicación con la prensa y en la cancha asumir un liderazgo”, lanzó.

Pero más allá de la crítica, para el ex delantero lo más doloroso es que tiene todo para ser un referente para el futuro. “Las condiciones futbolísticas las tiene para ser líder. Uno tiene que decir ‘Mira su calidad, pero por qué le cuesta tanto’. Es porque tiene que explotar sus rasgos de personalidad”, sentenció.

Lo cierto es que Darío Osorio nuevamente decepcionó con su actuación, aunque no fue el único. Chile tiene mucho por mejorar, pero especialmente debe sacarse el peso de ser la nueva Generación Dorada, porque no se puede seguir viviendo de fantasmas del pasado cuando lo que importa es el presente.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio con Chile?

Tras el partido con Bolivia, Darío Osorio llegó a un total de 13 partidos oficiales con Chile. En ellos acumula un gol en 601 minutos que ha estado dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido de Chile?

Darío Osorio tendrá que silenciar a sus críticos en la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Chile recibirá a Brasil el día 10 de octubre con horario por definir.

