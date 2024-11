La conferencia de prensa del técnico Ricardo Gareca dejó algunas dudas por sus respuestas en polémicos temas, como el de su viaje a Argentina tras la derrota contra Colombia por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

El entrenador argentino se ausentó por una semana de la selección chilena, algo que le costó fuertes críticas, por lo que tuvo que dar respuestas en su ausencia en Juan Pinto Durán, donde detalló razones familiares, algo que le causó dudas a Juan Cristóbal Guarello.

“Jugamos el jueves, me quedé el viernes, sábado y el domingo era el Día de la Madre. Un día especial, no es un día cualquiera. Al estadio no estoy yendo ahora, no lo veo propicio para ir y exponerme porque considero que la gente no está bien”, comenzó la explicación Gareca.

“Considero que de pronto mi presencia puede irritar y trato de estar un poco apartado en ese aspecto, pese a que vivo y estoy todo el día en mi residencia. Pero en ese día en particular era el Día de la Madre en Argentina y creo que era un momento propicio para mí para descomprimir un poco todo”, detalló.

Ricardo Gareca en la selección chilena. Foto: Javier Salvo/Photosport

Guarello pide revisar el contrato de Gareca

Estas palabras no gustaron para nada a Juan Cristóbal Guarello, quien, en Deportes en Agricultura, criticó fuerte el actual de Ricardo Gareca con la selección chilena.

“Me parece muy grave lo que dijo Gareca ‘yo no voy al estadio, porque puedo pasar un mal rato’. A ver, está fácil ganarse la plata”, comenzó Guarello a lanzar dardos.

En ese sentido, hace un llamado de atención a la ANFP por Gareca, teniendo en cuenta que hay algunas situaciones de su contrato que no se han conocido para todos.

“Yo quiero ver el contrato, en los acápites donde las exigencias de Gareca, con respecto a los viajes. Creo que nos vamos a sorprender”, finalizó.