Es el regreso más esperado. Alexis Sánchez volverá a jugar con la Selección Chilena este martes ante Colombia, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, algo que esperan los hinchas y figuras como Jorge Valdivia.

A la hora de analizar la previa del partido a jugarse en el Estadio Monumental, el Mago aprovecha su tribuna en Radio ADN para rogar porque el tocopillano esté en buenas condiciones físicas y futbolísticas.

¿Qué dijo Valdivia sobre Alexis?

“Lo que le conocemos a Alexis, ojalá que él esté en las condiciones físicas, eso es lo primero. Lo futbolístico va de la mano de lo físico, y si él está diezmado físicamente o no, sin duda que lo futbolístico es primordial, y lo que más uno destaca de Alexis son sus duelos y mano a mano, eso es lo que esperamos de él“, asegura Valdivia.

En ese sentido, el ex volante advierte que “si no tiene esa chispa o ese arranque que es propio de Alexis, tiene que tener esa tranquilidad a la hora de ver bien a sus compañeros, la visión y estar de frente al campo para tener el ancha de la cancha tenerlo claro y que así marque diferencias, si es que en el 1 vs 1 no está del todo bien”.

Sin embargo, para el partido ante Colombia, Valdivia enfatiza que “con él solo no alcanza, uno no te va a marcar solo diferencias (…) Es un plus y algo más, es una preocupación para el rival que enfrentará a Alexis Sánchez“.

¿Cuándo juega Chile contra Colombia?

Tras perder en el debut contra Uruguay, la Roja jugará el martes 12 de septiembre ante Colombia. El duelo es válido por la fecha 2 de las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y se disputará en el estadio Monumental desde las 21:30 horas.