Guillermo Maripán no le teme al Uruguay de Marcelo Bielsa: "Hay que ganar"

La selección chilena ya comienza a tomar forma para prepara el debut en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja enfrenta a Uruguay y Colombia con la misión de sumar puntos que le permitan instalarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Ya desde el domingo que los jugadores fueron llegando poco a poco a Juan Pinto Durán. Este lunes se sumó Guillermo Maripán, quien aprovechó de dejar claro que no le teme a enfrentar a la Celeste de Marcelo Bielsa en el estreno.

Guillermo Maripán no piensa en perder ante la Uruguay de Marcelo Bielsa

Guillermo Maripán tiene claro que la selección chilena no puede darse el lujo de quedar fuera de otro Mundial. El Memo llegó al país y dejó clara sus ganas de llevar a la Roja a una nueva cita planetaria de la mano de Eduardo Berizzo.

El defensor conversó con los medios en su arribo y señaló que está entusiasmado para el debut. “Las expectativas siempre son altas al principio, queremos clasificar al Mundial y hemos trabajado para eso durante los últimos meses”.

En esa misma línea, Guillermo Maripán reconoció que las llaves ante Uruguay y Colombia no serán fáciles. “Sabemos que serán dos partidos bastante complicados, pero nos sentimos bien”.

Fue ahí que el Memo no se achicó y dijo no tenerle miedo a la Celeste, que con Marcelo Bielsa en la banca asoma como una gran amenaza. “La verdad es que no siento eso, hay que ganar, eso es lo importante”.

Finalmente dijo que llega en buenas condiciones tras un arranque de temporada algo complicado. “Después del primer partido contra Clermont terminé con una molestia en el gemelo izquierdo. Me pude recuperar, volví a jugar y marqué un gol ante Lens”.

¿Cuándo juega Chile contra Uruguay?

La selección chilena debuta en las eliminatorias enfrentando a Uruguay. La Roja choca con la Celeste el día viernes 8 de septiembre desde las 20:00 horas en Montevideo.

¿Cuáles son los números de Guillermo Maripán en lo que va de temporada en AS Mónaco?

En lo que va de temporada, Guillermo Maripán ha disputado dos partidos oficiales con el AS Mónaco. Llega con 180 minutos en el cuerpo y un gol en Francia.