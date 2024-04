El arribo de Ricardo Gareca a la dirección técnica de la Selección Chilena movió los cimientos de un plantel que iba en caída libre, y lo hizo desde su primera convocatoria. En ella, el entrenador dejó a varios ilustres fuera de la citación. Entre ellos, el que era el capitán como Gary Medel.

Al momento de anunciarse la lista para los amistosos con Albania y Francia, se le preguntó al Tigre en conferencia de prensa por las razones de tal ausencia, respondió que “el que no esté convocado, no significa que no pueda estar en el futuro. Gary se mantiene. No le he asegurado nada a nadie”.

Ante ello, desde Brasil el propio Medel se refirió al hecho de no estar en la Selección y manifestó que “uno entrena para que te llamen. Si eso pasa iré feliz y si no apoyaré a mis compañeros. Se respeta la decisión y no tiene que explicarme nada“.

Sin embargo, lo anterior no significa que estén las relaciones quebradas entre los protagonistas. Según detalla el diario La Tercera, desde el entorno de Gareca existen “dos poderosas razones” que explican la ausencia del Pitbull en La Roja. Una de ellas, podría definirse con el concepto de “nuevo camarín”.

Las razones por las que Gareca saca a Medel de La Roja

La primera de ellas, detalla el matutino, tiene relación con el aspecto físico. Si bien el hoy jugador de Vasco Da Gama ya se acostumbró a jugar en la zaga, la altura no le ayuda para lo que busca el argentino en esa zona. A saber, el surgido en la UC mide 1.71 metros.

Si se considera la primera nómina de Gareca, los titulares fueron Paulo Díaz (1.80 metros) e Igor Lichnovsky (1.86). Las otras opciones para centrales en la Selección son Thomas Galdames (1.82), Francisco Sierralta (1.90) y el más alto de todos, Guillermo Maripán (1.93).

Mientras que la segunda razón por la que el Tigre borra a Medel, indica el medio, es lo que se denomina en Juan Pinto Durán como una “recomposición de liderazgos”. “Es amigo de los vestuarios armónicos, alineados detrás de un objetivo común y con referentes que se cuadren dentro de esa lógica“, añade.

Al tomarse en cuenta que Medel, junto a Arturo Vidal, fueron los referentes del vestuario en la era de Eduardo Berizzo, Gareca marcó inmediata distancia y además de citar de vuelta a Claudio Bravo, le entregó el liderazgo del equipo a Alexis Sánchez. Esto, los propios futbolistas de La Roja lo notaron en Europa.

