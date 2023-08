Como ha sido costumbre en el último tiempo, Eduardo Berizzo aprovechó estos días para realizar un nuevo microciclo para la Selección de Chile Sub 23. Entre los convocados, destaca la presencia de Thomas Galdames.

El defensor milita en la actualidad en Godoy Cruz de Argentina y es el único jugador del fútbol extranjero que está en la presente convocatoria. Berizzo trabaja con este grupo de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, competición que es para menores de 23 años. Si bien Galdames tiene 24, podría meterse como uno de los tres “refuerzos” mayores a esa edad que pueden estar en el torneo.

“Por suerte Godoy Cruz me autorizó para venir. Debido a que no es fecha FIFA los clubes pueden autorizar o no y estoy muy agradecido porque me dieron la autorización. Era un sueño que tenía hace mucho tiempo de poder vestir esta camiseta“, confesó el jugador formado en Unión Española.

En este 2023 el defensor salió de Santa Laura y recaló en el Tomba, en su primera experiencia fuera de Chile. Por ahora la aventura ha sido positiva y suma 22 partidos con 2 goles en Argentina. “He crecido mucho allá. Es un fútbol muy competitivo, llevó seis meses, estoy cada vez más adaptado y sintiéndome mejor”, detalló.

El tercer Galdames de La Roja

Thomas es el tercer Galdames que llega a La Roja. En el pasado lo hizo su padre Pablo, quien jugó por la selección entre 1995 y 2001. Luego fue el turno de su hermano Pablo, quien milita en Genoa y que estuvo en la Copa América del 2021. Caso contrario es el de Benjamín, el menor de la familia, quien prefirió jugar por México.

“Venir acá es el sueño que tiene todo jugador, vestir la camiseta de su selección. Entreno todos los días para eso, para venir, poder estar en las Eliminatorias y dar lo mejor siempre para la selección“, sacó pecho el jugador de Godoy Cruz.