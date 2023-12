Jorge Fossati será el sucesor de Juan Reynoso en la dirección técnica que alguna vez supo desempeñar Ricardo Gareca, mundialista con Perú que aparece como uno de los favoritos a tomar el mando de Chile. Luego de la renuncia de Eduardo Berizzo a la Roja, la búsqueda de entrenador sigue en marcha.

No fructificó el interés por Gustavo Quinteros. Pero con el Tigre las conversaciones parecen avanzar. Y en ese contexto, el charrúa que pronto quedará confirmado como estratego de la Bicolor se refirió a este desafío. “Espero que con la ayuda de todos y entre todos consigamos los objetivos”, apuntó Fossati.

“Para eso estamos convencidos de que podemos hacerlo. Sinceramente, el cariño del aficionado peruano es algo impagable. No tengo palabras para agradecer. Ni que hablar en todo este período, que estuve mucho más cerca de la gente de la U. Pero siempre destaqué que se me acercaba mucha gente que no era de la U con cariño y respeto”, agregó Fossati. Acaba de ser campeón en el vecino país con Universitario de Lima.

En estos días de fiestas de fin de año, el experimentado entrenador estará en Uruguay, donde celebrará con sus familiares. Uno de los periodistas peruanos que lo abordó en el aeropuerto le preguntó directamente por el Tigre Gareca. “Es una persona a la que quiero mucho”, apuntó el otrora golero que pasó por Green Cross en Chile.

Fossati elogia a Gareca y adelanta el Perú vs. Chile: “No será…”

Jorge Fossati dejó clara su admiración por Ricardo Gareca, aunque dejó también un recado para el medio sobre el Perú vs. Chile que podría enfrentarlos. “Nunca tengo compañeros en ningún lado, pero es uno de los colegas con los que siento simpatía”, marcó el charrúa.

“Creo que es empatía que tenemos los dos. Pero bueno, nunca juego contra nadie mano a mano. El día que nos toque contra Chile será Perú vs. Chile, no cualquiera contra cualquiera”, sentenció el uruguayo que cumplió 71 años el 22 de noviembre pasado.

Fossati se ganó su chance de dirigir a la Bicolor luego de una gran temporada con la U. de Lima. Allí se coronó campeón con un jugador chileno como pieza fundamental del mediocampo: la referencia es para Rodrigo Ureña, quien fue escogido en el equipo ideal de la Liga 1 por su desempeño en el cuadro crema.

¿Qué otras selecciones ha dirigido Jorge Fossati?

Perú será la tercera selección nacional que dirigirá Jorge Fossati en su extensa carrera. También entrenó a Uruguay entre 2004 y 2005. Y tuvo dos ciclos en el combinado de Qatar: entre 2007 y 2009; y entre 2016 y 2017.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!