Ex seleccionados nacionales suman nuevos nombres a la oncena del "entrenador" Arturo Vidal

Arturo Vidal realizó sus tradicionales transmisiones en vivo mientras se recupera se su lesión de rodilla derecha, donde se atrevió a armar una oncena de la selección chilena para el futuro, lo que trajo muchos comentarios en el mundo del fútbol.

El equipo estaba compuesto por Cortés (Campos); Bruno Gutiérrez, Kuscevic, Sierralta, Suazo; Vicente Pizarro, Méndez, Marcelino; Osorio, Damián Pizarro y Bruno Barticciotto.

Ex seleccionados conversaron con Redgol donde le levantaron el pulgar, aunque pidieron más jugadores. “Podría sumarse Assadi, también Bastián Yáñez de Unión me parece muy interesante. El mismo Thompson, otro chico interesante, con una habilidad que no todos tienen”, contó Jorge “Coke” Contreras.

“Están emergiendo estos jugadores. Es lógico lo que armó Arturo. Quizás faltó Thompson, Williams Alarcón y el chico de Calera (César Pérez). Es lo que uno ve en el torneo”, confiesa Hugo González.

Osvaldo Hurtado contó que “hay que mirar al arquero de Copiapó (Nelson Espinoza), que también podría sumarse. Altamirano, que fue a Argentina, puede sumarse. Además del chico de Banfield, Rivera”.

El Mortero Aravena aplaude la iniciativa de Vidal, recambio que “debió haberse hecho en la época de Sampaoli, buscar alternativas porque ahora no tenemos equipo. Estos son jugadores que merecen una oportunidad en la selección”.

El ex volante Rodolfo Dubó piensa que “es bueno ir pensando en un recambio real, no con jugadores de 27 o 28 años. En el puesto donde jugué, Vicente Pizarro es buen nombre, está jugando bien y debe tener la oportunidad en los Panamericanos”.

Finalmente Óscar Wirth detalla que “hay algunos jugadores que me gustan, como Víctor Méndez, que no es nada de tonto para jugar y la vivencia en Europa le servirá para crecer, además de carácter. Marcelino, por la competencia, puede crecer más. Si todos agarran vuelo, Osorio será el que más llama la atención”.

¿Qué lesión sufrió Arturo Vidal?

Tras el partido con Colombia en eliminatorias, Chile informó de la grave lesión de Arturo Vidal. Ahí se señaló que el King sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla derecha, la que obligó a una cirugía.