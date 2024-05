Darío Osorio lidera el anhelado recambio de la generación dorada de la selección chilena. Con solo 20 años, ya es titular indiscutido en el FC Midtjylland y se perfila como pieza fija en la nómina de Ricardo Gareca para la Copa América 2024.

Un buen momento que proyecta aún más allá Marcelo Salas. El Matador fue de los primeros en encender las alarmas por la falta de regularidad con el el nacido en Hijuelas. Ya en 2023 recalcó los puntos que debía mejorar Osorio.

“Por más que uno sienta que tiene el talento, no basta con eso. Hay que meter otras cosas para jugar en la U, ser seleccionados y llegar al extranjero, allá no es fácil”, adelantó el ex Juventus y Lazio. Consejos que dieron sus frutos ya que ahora los grandes del viejo continente analizan la opción de llevarse al zurdo.

El consejo de Salas a Darío Osorio

Por lo mismo, ahora el histórico jugador de Universidad de Chile entregó una nueva premonición para el volante y que podría ser clave en los próximos meses.

“Partió muy mal, pero ahora está mejorando mucho. Está haciendo goles y está siendo importante en su equipo”, comentó el Matador al periodista Matías Almendras.

Darío Osorio mejoró su físico al llegar a Dinamarca y ahora busca el despegue definitivo.

Pero histórico goleador de la Roja además recalcó que no se debe marear en este camino hacia el estrellato y tiene que seguir enfocado en lo que ocurre dentro de la cancha. “Que siga creciendo y pueda llegar a lo más alto del fútbol”, agregó Salas.

Cabe consignar que Darío Osorio ya aseguró presencia en la próxima Conference League y de lograr el título en la Superliga danesa, pasará a disputar la Champions League la próxima temporada.