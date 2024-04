Según anunció Coke Hevia en Radio Pauta, Ricardo Gareca ya tiene definido que Arturo Vidal y Gary Medel no estarán con la selección chilena en Copa América.

¡Bombazo! Coke Hevia condimenta la polémica y asegura que Vidal y Medel no van a Copa América

El debate sobre la ausencia y/o regreso de Arturo Vidal y Gary Medel es uno de los temas centrales de la actualidad de la selección chilena. A espera del amistoso y la Copa América en junio, Ricardo Gareca ha debido responder varias veces por la situación del King y el Pitbull.

Cabe recordar que ninguno de los dos fue convocado para el debut del Tigre en los amistosos contra Albania y Francia. Si bien Vidal arrastraba problemas físicos, Medel la sigue rompiendo como titular y capitán en Vasco da Gama.

Y un nuevo condimento se sumó a las especulaciones y dudas. Según manifestó Coke Hevia en Radio Pauta, ni Vidal ni Medel estarán en Copa América, una decisión ya tomada por Gareca.

“Yo la información que tengo, cuando digo información debo ser honesto porque uno contrasta y veo varias fuentes, pero aquí yo tengo la fuente. Y yo creo que Gary Medel y Arturo Vidal no van a la Copa América”, dijo Hevia.

La polémica y más antecedentes

El comunicador sentencia que “en la conversación, esta fuente me dijo que Ricardo Gareca tiene sólo tres dudas para ir a la Copa América, la nómina la tiene casi lista”.

El DT de La Roja ha sostenido varias veces esta semana que tanto Medel como Vidal son jugadores importantes que tiene en cuenta y todo dependerá del momento y nivel de juego.

Es que la polémica se instaló tras las afirmaciones de Juan Cristóbal Guarello, quien aseguró que Gareca simplemente cortó a Medel y Vidal por temas de liderazgos y convivencia dentro del camarín.

A favor de la tesis de Guarello, Gareca llamó de vuelta a Claudio Bravo y Eduardo Vargas, el primero lesionado y suplente en el Real Betis, mientras Turboman vive quizás el momento más bajo de su carrera y casi no es considerado en Atlético Mineiro. Esto entre otras cosas.

Sin embargo, Gareca no ha dado pistas y mantiene su versión sobre Medel y Vidal: “si los veo con ganas y con la intención de seguir, los voy a tener en consideración. (…) Pero ya les he dicho a todos que no puedo garantizarle una convocatoria a nadie”, sostuvo este pasado jueves el Tigre a DSports.

