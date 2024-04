Juan Cristóbal Guarello volvió a sostener que Arturo Vidal y Gary Medel no volverán a la selección chilena. Y esta vez trae más polémica. Según la versión de periodista, Ricardo Gareca sí tiene cortados al mediocampista y el defensa por temas de liderazgos y personalidad, incluso pese a las nuevas declaraciones del DT, quien aseguró que son jugadores importantes y están en consideración.

“Reafirmo que Gareca hizo un cambio de liderazgo en la selección, eso está claro, y lo que dijo Gareca de Vidal y Medel, lo dice para dejar tranquila a la escudería (Vibra y Fernando Felicevich)”, dijo Guarello en La Hora de King Kong.

Agrega que “como le mandaron el mensaje a Gareca, Fefe apareció no sólo con Vidal y Medel, también con Bolados, Brayan Cortés… los jugadores que él tiene. Como le mandaron el mensaje, Gareca es vivo, maneja, pero eso no quiere decir que los llame”.

“Si Gareca habló hasta con Marcelo Díaz, pero quedó muy claro. Él siempre va a decir que son jugadores importantes, pero a él no le van a armar el mambo que había en el camarín de la selección. Ojo: Berizzo ya lo había parado, pero seguía siendo el liderazgo vibra en el camarín”, complementó.

King Kong sentencia que “el camarín estaba siendo usado para reclutar jugadores, para qué estamos con cosas, si la cuestión esa es más vieja que el hilo negro. Evangelizando, que hay que irse con Fefe”.

La polémica por palabras de Caamaño

El análisis de Guarello partió de una pregunta de los “embaraos” que siguen La Hora de King Kong. La consulta puntual al presentador fue “¿qué opinas? Hoy Cristián Caamaño y el panel (de Deportes en Agricultura) se burlaron y ridiculizaron tu teoría de que Gareca había querido hacer un cambio de liderazgo en La Roja, se preguntaron dónde te ibas a meter cuando llamen a Gary”.

“No me queda claro que pasó eso”, sostuvo Guarello, pero efectivamente algo al menos parecido pasó. ¿Qué fue lo que dijo Caamaño, independiente que haya sido o no apuntando a Guarello?

“¿Qué va a pasar con esos que andan proliferando eso de que un bando borró al otro bando? Se van a tener que ir del país, no sé. Me llama la atención esa teoría. Si Vidal y Medel vuelven, ¿cuál va a ser la explicación? ¿Se amigaron los bandos?”, manifestó Caamaño en Agricultura de forma sorpresiva.

Añadió que “para mí es por un tema de rendimiento, Vidal no estaba para jugar contra Albania y Francia. Puede que en mayo, cuando se haga la nómina, y Vidal está jugando como contra Fluminense, debiese estar. Hay que ver un poco el rendimiento. Si Medel es titular en Vaco da Gama, ¿por qué vas a prescindir de él?”.

“Si no sube su nivel Vidal o las lesiones se acumulan, va a ser difícil que vuelva. Si Medel es titular en un equipo brasileño y no viene, es por una decisión técnica, no pasa porque llame Bravo y diga yo vuelvo y soy el capitán si no está… no”, sentenció Caamaño.