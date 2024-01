ANFP y la búsqueda del DT de la Roja: "Ricardo Gareca no tiene ventaja"

El gerente de selecciones, Rodrigo Robles, descartó que Ricardo Gareca tenga preferencia para ser el entrenador de la selección chilena. El dirigente declaró que las reuniones con los candidatos a la banca de la Roja todavía no terminan y que no se ha discutido la parte económica con los aspirantes.

Robles atendió a los medios de comunicación durante esta jornada y aseguró que la búsqueda del reemplazante de Eduardo Berrizo “ha sido un trabajo arduo, muchas reuniones y mucha interacción con entrenadores y proyectos deportivos. Estamos en ese proceso”.

“Descarto absolutamente que haya una ventaja de Ricardo Gareca. Tampoco quisiera personalizarlo por respeto a los otros entrenadores con los que nos hemos reunido. Ninguno tiene ventaja por sobre otro, son todos opciones válidas, importantes, serias y profesionales. Hay igualdad de condiciones para todos los candidatos”, contó.

“No hay ningún acuerdo y no se le han hecho ofertas económicas a nadie. De hecho, no se ha hablado de dinero con ninguno de los entrenadores y cuerpos técnicos con los que hemos estado. Han sido presentaciones de proyectos deportivos por parte de la federación y de los técnicos”, agregó.

En qué va la búsqueda del próximo DT de la Roja

Rodrigo Robles, gerente de selecciones, contó que están terminando el proceso de entrevistas a los candidatos para la banca de la selección chilena. “Nos quedan algunas alternativas por conversar. Después se pasa al tema administrativo y económico”, dijo.

El dirigente confirmó que se reunieron con seis entrenadores en los últimos días. “Y hemos visto más, pero tampoco mucho. El universo de entrenadores que están disponibles y que tienen capacidad de dirigir una selección nacional, y en el momento en que se encuentra la Roja, no es muy amplio”, siguió.

“El plazo que nos hemos impuesto es que el entrenador esté un mes antes de la fecha FIFA de marzo. En la segunda quincena de febrero deberíamos tenerlo resuelto. Si se cierra antes, bienvenido. No nos hemos relajado ni pensado que tenemos mucho tiempo”, sumó.

Por último, no quiso referirse a cuánto puede pagar la Federación de Fútbol de Chile por su próximo entrenador. “En los próximos días se pasará a hablar en lo económico, una vez que haya convencimiento con el proyecto. No me parece prudente hablar de las finanzas de uno u otro o las necesidades de la federación. El privilegio es lo deportivo, el tema económico vendrá después”, cerró.

