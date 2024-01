Ricardo Gareca sigue la negociación con la Roja, aunque la Federación Chilena de Fútbol continúa la búsqueda. El Tigre apuntaba a ser el favorito a tomar la conducción del equipo luego de la renuncia indeclinable que presentó Eduardo Berizzo tras el empate sin goles ante Paraguay.

Desde la 5° fecha de las Eliminatorias 2026 que la selección chilena no tiene entrenador, aunque en la derrota sufrida en Quito tuvo el interinato de Nicolás Córdova. Pese a la derrota, Chile mostró una mejoría en el nivel y uno que otro rendimiento destacado de algunos jóvenes. Un cabezazo al poste de Ben Brereton también.

Hace algún tiempo, después de haber presentado la renuncia a Vélez Sarsfield, Gareca contó detalles de una larga tratativa, precisamente con Ecuador. “Tenía todo arreglado prácticamente con la selección ecuatoriana, aunque se dilató demasiado”, reveló el Tigre. Un mensaje que claramente puede servir de alerta a la FFCh.

Sobre todo ahora que, aparentemente por razones económicas, Gabriel Milito se subió a la carrera hacia la Roja. “(Christian) Bassedas me llamó cuando se fue (Alexander) Medina. Me dijo que me necesitaban. Y sentí esa necesidad de ir”, agregó el otrora centrodelantero que tuvo un primer ciclo extraordinario en el cuadro de Liniers. Allí ganó cuatro títulos nacionales.

Tras esa conversación, todo cambió para Gareca. “El presidente (Sergio) Rapisarda me dijo que me necesitaban. Vélez me dijo te necesito. Lo sentí como un compromiso que sí o sí tenía que responder”, comentó. Por supuesto que aceptó la propuesta, aunque sólo duró tres meses. La misma cantidad de tiempo que esas charlas con la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Ricardo Gareca terminó la negociación con La Tri que finalmente se decidió por el español Félix Sánchez, el DT que tuvo en el triunfo ante la Roja. Y aceptó el cargo en Vélez Sarsfield. “No estaba preparado. Durante tres meses, dos meses y pico, sólo tuve negociaciones con Ecuador. Tenía todo armado para una selección y son trabajos diferentes“, apuntó.

Todo salió lejos de lo deseado. “El momento de Vélez no me daba venir para dormir. No hice la conferencia de prensa contra Atlético Tucumán porque quería pensar qué iba a hacer, pero tenía una decisión media tomada. Cuando vi que se me complicaba para tener esa claridad preferí directamente que viniera ese muchacho”, manifestó respecto a los motivos de su renuncia. Tras él, llegó Sebastián Méndez. Y luego, Gustavo Quinteros.

Por cierto, en su carrera de entrenador que cuenta un exitoso paso por la selección de Perú, hay algo que anhela. “Tengo un sueño pendiente: dirigir la selección de Argentina, aunque no lo veo ahora. Pero siempre la selección de Argentina es algo que todo entrenador de su país tiene como meta”, afirmó Gareca.

“Me vi cerca en un momento, en ese proceso de Rusia 2018. Había mucha duda e indecisión, estaba Gallardo, Cholo Simeone. Estaba con esa ilusión, pero nadie me llamó”, sentenció el Tigre. ¿Y ahora? Tic, tac, tic, tac…

