La Roja está a solo horas del viaje para visitar a Argentina en la fecha 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo de Ricardo Gareca, que sumó a Gonzalo Tapia y Esteban Pavez como convocados de último minuto, emprende vuelo cerca de las 15:00 horas de este miércoles 4 de septiembre.

En la previa del viaje, una preocupante noticia afecta al seleccionado nacional. Después del entrenamiento de la mañana de este miércoles, Ben Brereton se tuvo que retirar de Juan Pinto Durán y asistir, de forma directa, a realizarse exámenes médicos.

“Hace unos momentos, Ben Brereton, acompañado del kinesiólogo de la selección chilena, Marcelo Vargas, abandonó Juan Pinto Durán en dirección a la Clínica MEDS. Vamos a ver si está considerado para viajar junto a la delegación”, informó el periodista Nicolás Ramírez de ESPN.

Todavía no hay mayores detalles sobre qué afectó al delantero, quien estuvo entrenando en el equipo de los suplentes durante este miércoles. Si bien no figuraba entre los titulares, sería una baja muy sensible para Ricardo Gareca justo antes de cruzar la cordillera.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Argentina por las Eliminatorias?

El partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas se desarrollará este jueves 5 de septiembre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Monumental de Buenos Aires.

