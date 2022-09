El periodista Rodrigo Paiva redebutó como director de comunicaciones de la CBF la semana pasada en la victoria de la selección brasileña sobre Ghana en amistoso de Fecha FIFA.

El profesional reemplaza a Douglas Lunardi y vuelve al cargo que ocupó desde 2001 hasta 2014, período en el que acudió a cuatro ediciones de la Copa del Mundo.

Paiva había sido destituido en 2014 luego de una polémica que vivió con el ex delantero chileno, Mauricio Pinilla, en el duelo entre la Roja y Brasil en los octavos de final del Mundial de 2014.

El periodista agredió con un puñetazo al ex futbolista cuando iban camino a los vestuarios en el etretiempo del partido que se jugó en Belo Horizonte y que terminó con victoria para el local a través de la definición a penales.

"Rodrigo Paiva recibió una tarjeta roja por un incidente en el descanso del partido Brasil-Chile y no podría oficiar el viernes en el choque de cuartos de final entre Brasil y Colombia", decía la FIFA en primera instancia.

"Hubo empujones por ambos lados, no fui yo el único implicado. Pinilla me provocó y yo solamente me defendí. Solo le empujé", se defendía Paiva en ese momento.

Luego, Pinilla se descargaría en redes sociales: "El señor Rodrigo Paiva jefe de prensa de Brasil me agredió con un puño en el túnel sin razón. La FIFA no puede aguantar a ese delincuente".

"La FIFA tiene que intervenir, es algo gravísimo. No puede venir cualquier tarado a agredir a un jugador, menos un jefe de prensa", añadía.

Luego, reclamaba: "Un partido para Rodrigo Paiva? Vergüenza les debería dar por ese delincuente disfrazado de traje!Suárez por una mordida arriesga su carrera. Un jefe de prensa un partido por un puño en la cara ¿FIFA?".

Finalmente, la FIFA volvió a estudiar el incidente y decidió sancionar a Paiva con tres partidos de suspensión y una multa de unos seis millones de pesos.

Pero la agresión le salió aún más cara a Paiva, pues sólo días después Confederación Brasileña de Fútbol comunicaba que el periodista había sido destituido de su cargo, sin detallar las razones.