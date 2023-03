Tras la extensa entrevista del Niño Maravilla en TVN, Valdivia lo aconsejó de que sea él quien decida cuándo retirarse de la Selección. "Si se pone a esperar a que haya alguien mejor que él, quizás no pase", declaró

Alexis Sánchez remeció el fútbol chileno con su extensa entrevista en TVN, donde habló de todo y mostró una imagen paternalista en torno al fúturo del balompié criollo. Desde su carrera en Europa, el futuro de la Selección y otros temas, el tocopillano mostró una faceta de líder que no se le había visto nunca.

Y una de las frases que más llamó la atención fue cuando dijo que seguirá en La Roja hasta "cuando yo pueda. Si no puedo más, levanto la mano y veo que hay jugadores mejores que yo, no tendría ningún problema en irme, pero no es el caso ahora".

Ante esas declaraciones, este viernes Jorge Valdivia analizó sus dichos en Radio ADN y discrepó con lo dicho por el Maravilla. "Va a llegar un momento en que el va a tener que dar un paso al costado, independiente si hay o no otro jugador. Y si nosotros esperamos a que llegue un jugador que esté al nivel de Alexis, no lo vamos a ver", destacó.

"Yo entiendo cuando los jugadores decimos eso de “si yo no veo un jugador que esté siendo mejor que lo que yo hago, no voy a salir”, pero en el caso de Alexis, ¿cuándo va a llegar ese momento? Quizás no pase nunca", analizó.

Alexis va a llegar un momento donde diga, “soy el mejor, no hay otro igual a mi”, pero el va a tener que dar un paso al costado igual, independiente que no haya uno mejor que él. Debería ponerse un límite, porque la carrera de un jugador tiene un límite", agregó.

Y ahí, lo comparó con Cristiano Ronaldo, quien partió a principios de este año a Arabia Saudita. "El entendió que no podía seguir jugando en la alta competencia y se fue para allá. Alexis tendrá que hacer lo mismo en su momento", cerró.