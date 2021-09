Para la selección chilena esta triple jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 hay un dolor de cabeza con la delantera por las ausencias de Alexis Sánchez y Ben Brereton, por lo que Eduardo Vargas tiene un peso enorme en la la zona de finalización.

El experimentado atacante vive un buen momento por lo que el entrenador Martín Lasarte tiene confianza plena en lo que pueda hacer en estos enfrentamientos ante Brasil, Ecuador y Colombia. "Contaré una intimidad más gráfica", comenzó el estratega en su conferencia de prensa.

"Hace 10 o 15 días, hablando con un compañero de Eduardo y haciendo referencia al buen estado en que estaba, me dice que tienen suerte de que tienen un delantero nuevo. Me dijo que ese del Mineiro. En la Libertadores se le ha visto bien, está delgado, fibroso", puntualizó el uruguayo.

Martín Lasarte tiene confianza ciega en Eduardo Vargas. (Foto: Agencia Uno)

Machete ha contado con el ex de Universidad de Chile a buen nivel en su ciclo. "Lo demostró en la Copa América, está renovado, bien, con confianza. Ojalá lo pueda materializar las cosas en lo ofensivo que hemos preparado y haga goles. Me alegro mucho de cómo está", manifestó.

En cuanto a la delantera de la selección chilena, Lasarte evitó comentar sobre la ausencia de Felipe Mora. "No me gusta hacer referencia porque no me parece justo, puede haber otros. Mora estuvo en la nómina de reserva original, pero hoy le tocó estar afuera. No me gusta hacer evaluaciones así, por el jugador que nombran y por otros".