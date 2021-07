Martín Lasarte se emociona al contar detalles que pasaron durante la Copa América: “Sé que no vale mucho, pero el hincha me entenderá”

Chile quedó eliminado de la Copa América: en un partido apretado perdió por 1-0 ante Brasil con solitario gol de Lucas Paquetá y quedó con sensaciones encontradas, tal como lo manifestó su DT, Martín Lasarte, quien contó detalles de lo que pasó durante el certamen graficando el esfuerzo del plantel en un nombre: Alexis Sánchez, quien no estaba para jugar pero, de todas formas, intentó y batalló.

“Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Estoy muy orgulloso. De todos. Alexis Sánchez sabía que no iba a poder, no le pregunté, pero yo creo que sabía, hizo el esfuerzo, no quería dejar a sus compañeros (…) De ningún otro modo hubiera salido Alexis. No podía continuar, lamentablemente. Podría enumerar más, eso contagia. Sé que no vale mucho, pero mucho hincha chileno me entenderá. Nos vamos reforzados en lo que viene después. Esto es una etapa de transición que ojalá nos deposite en el Mundial, pero será paulatino. Estoy muy orgulloso del grandísimo esfuerzo de todo el grupo de mis jugadores”, dijo el uruguayo.

“Nos vamos con un poco de cara de tonto, hicimos un gran partido y merecimos más recompensa, pero soy amigo de la realidad y no de las sensaciones y la realidad es que perdimos. Hay un camarín, un grupo de jugadores, cosas íntimas muy buenas y, desde ese lugar, me voy muy contento. El equipo se va a sobreponer seguro. Queda tiempo. Será una historia esta Copa América”, abundó.





Asimismo, Machete dijo que “nuestra participación, ya lo comenté la semana pasada, trató de ser mixtura, traer jugadores de recorrido con jóvenes que han ido participando, algunos más, otros menos, pero todos han ido recogiendo información. Desde ese lugar estamos satisfechos. Nos duele el mal partido con Paraguay, eso nos depositó en esta fase con el local. De todos modos creo que hicimos un digno partido, un buen partido, el primer tiempo el equipo funcionó bien, luego recibimos un gol rápido, eso lo debemos trabajar pero el equipo se recompuso. Nos faltó nuestro talón de Aquiles, generar ocasiones y materializar. Tenemos tenencia y posesión, pero eso lo debemos mejorar”.

“Hay algunos jugadores que han ido sumando minutos, otros vivieron lo que es una Copa América, enfrentar a estas selecciones con sus poderíos. Desde ese lugar nos vamos recompensados, tenemos más futbolistas que acompañen y lleven la mochila pesada de Eliminatorias. Venimos de atrás, obtuvimos un buen resultado con Argentina, no así con Bolivia donde empatamos y debimos ganar”, completó.

Martín Lasarte fija el objetivo con Chile: “Me pidieron llegar al Mundial y de eso me hago cargo”



Consultado por los dichos desde Quilín donde esperaban llegar a la ronda de los cuatro mejores como meta, el uruguayo fue claro. “A mí nadie me planteó eso de llegar a semifinales. Si lo plantearon así, no llegamos. Hay que ver los porqué. Hace un mes nadie conocía a Ben Brereton. Hace un mes había problemas internos graves, están solucionados y nadie se acuerda. No hay que mirar el árbol solo, hay que mirar adelante. A mí nadie me dijo que había que llegar mínimo a semis, sí me dijeron que hay que llegar al Mundial y de eso me hago cargo. Si era así, bueno, evidentemente no lo conseguimos”, sentenció.

Chile batalló, pero no pudo con Brasil. | Foto: Getty Images

Asimismo, reiteró que “Brasil creo que tiene 26 goles a favor y cuatro en contra. Qué fácil es el fútbol (ríe). Quizás nos faltó eficacia, precisión en la última acción. Faltó algo… Al tener el balón necesitamos una nueva situación para generar y eso permite al rival ordenarse, debemos finalizar de manera más veloz, no permitir que el rival se reagrupe. Llegábamos a banda y no centrábamos, por ejemplo. Ellos tienen defensores importantes, pero así vino el cabezazo de Brereton que pegó en el palo. Son cosas para trabajar”.

Finalmente, dejó un mensaje para la organización. “No quiero ser hipócrita, teníamos dudas de la Copa América en Brasil, pero fue todo controlado, tomando en cuenta que fue de apuro. Hay que mirar eso. Desde la competencia creo que está muy pareja, todo 1-0, 1-1, algún resultado encima de la media. Eso lo hace bonito. Quedan cuatro equipos para jugar, dos para quedar y ojalá que gane el mejor. Me despido de todos felicitándolos, hicieron un gran esfuerzo y nos fácil”, concluyó.