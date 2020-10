Fernando De Paul: "No me parece correcto decir si merezco estar en la selección chilena"

A una semana del inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, las lesiones han sido un verdadero dolor de cabeza para Reinaldo Rueda y la selección chilena.

Una de las bajas más sensibles para la Roja será la del portero Claudio Bravo, quien sufrió una distensión de ligamento en la rodilla y quedó completamente descartado para el inicio de Clasificatorias ante Uruguay y Colombia.

Ante esto, el estratega colombiano tiene claro quién es su reemplazo: Gabriel Arias. El portero de Racing fue titular en la última Copa América y, aunque no dejó la mejor impresión, es la carta para sustituir a Bravo.

Sin embargo, Rueda tendría en mente llamar también al golero de Universidad de Chile, Fernando De Paul, quien fue parte del último microciclo de septiembre en la Roja y es del gusto del entrenador cafetalero.

En conferencia de prensa previa al Superclásico ante la UC, De Paul analizó sus opciones de ser convocado en la Roja: "Yo no me pongo a decir si merezco estar o no, no me parece lo correcto sabiendo que hay muchos arqueros que tienen las ganas y capacidades de estar".

Además, el meta azul lamentó la ausencia de Claudio Bravo para la primera fecha doble de Eliminatorias: "Más que un gran arquero también se pierde un referente".