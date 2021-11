El DT de Chile manifestó tras el triunfo sobre Paraguay que aún no se ha ganado nada, pero que el fuego sagrado sigue prendido en la Roja en las Eliminatorias Qatar 2022.

Martín Lasarte se desahoga con “rebeldía” y el corazón en la mano: “La generación dorada no está muerta, sacamos la cabeza y la peleamos”

Martín Lasarte se desahogó tras el triunfo de Chile sobre Paraguay en un nuevo partido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. “Había ansiedad, nervio, me cuesta identificar qué puedo decir de negativo. El partido que intentamos hacer salió a la perfección, una tenencia sencilla, fácil, Claudio (Bravo) lo definió bien, intentamos presionar arriba para que dividieran el balón. A veces recuperamos rápido y a veces nos costó más. Tuvimos que sustituir a un jugador como Pulgar, como Aránguiz, los reemplazos hicieron un gran partido. Me cuesta encontrar lo malo. Si nos ponemos puntillosos, claro, haber rematado más, una tenencia más arriesgada en tres cuartos. Paraguay quería que perdiéramos el balón y eso lo hicimos bien”, comentó el DT de la Roja.

Asimismo, analizó que “el equipo, en líneas generales, mostró rasgos para un partido así que debíamos tener. Tenemos la posibilidad de tener una posesión igualada o superior por la característica de nuestros jugadores. Hoy debimos igualar los duelos y ahí estuvimos muy bien, en balones largos, cortos, aéreos. Es importante”.

También resaltó que “en el último partido, contra Venezuela, se puso en duda a Diego Valdés e hizo un partidazo. Creo que hoy también. Tenemos una serie de futbolistas con una serie de futbolistas que los hace extraordinarios, su calidad, su cualidad, su estado de forma actual. Todo eso necesita aire fresco y lo dan estos muchachos. La generación dorada no está muerta y los que los acompañan, tampoco, es lo más importante”.

Finalmente, Lasarte lanzó que “no voy a ser original, creo lo mismo que Claudio (Bravo): el creer en la unidad grupal, valores que hoy en este fútbol de tanto profesionalismo están un poco olvidados. Si uno tiene talentos, posibilidad desde lo deportivo y todo eso tira para el mismo lado, resulta. Y parece obvio, pero no lo es. Me pone orgulloso el tipo de personas. La estamos peleando, nos estábamos ahogando y ahora estamos peleando, sacamos un poco la cabeza. Me pasó con algunos colegas suyos, que nos dieron por muertos y a veces esa herramienta sirve para tener más rebeldía”.