El exfutbolista usó los micrófonos de Deportes en Agricultura para señalar que serán varios los jugadores históricos que no seguirán defendiendo la camiseta de La Roja en el camino al Mundial de 2026, donde dejó en claro que "no es que uno los esté sacando, sino que ellos sienten que les cuesta más".

Después de la durísima derrota ante Argentina la selección chilena quedó con muy pocas posibilidades en las Eliminatorias Sudamericanas para buscar la clasificación para el Mundial de Qatar 2022, panorama ante el cual varios ya se resignaron y empiezan a pensar en la conformación del equipo para la próxima etapa clasificatoria.

Y es que si Chile no vence a Bolivia este martes 1 de febrero en La Paz quedará prácticamente definido que no irá a Qatar y el objetivo será la reestructuración pensando en las clasificatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. Panorama al cual se refirió Patricio Yáñez.

El icónico exfutbolista chileno se tomó los micrófonos de Deportes en Agricultura para analizar el futuro del Equipo de Todos y apuntó que “hablando del lado negativo, porque matemáticamente todavía quedan chances, pero también habrá que ir viendo quienes de los jugadores tomen la decisión de dejar la selección".

"Eso es un escenario que se viene", advirtió el comunicador previo a seguir con su profunda observación al respecto de la continuidad de la Generación Dorada defendiendo el escudo chileno, donde también dejó en claro que es un momento que nadie quiere que llegue, pero hay que prepararse.

"Por mucho que uno no quiera o no lo desee, la verdad es que uno puede proyectar que más de algún jugador diga ‘sabes qué, cumplí el ciclo y me bajo del tren de la selección para la que viene’", continuó explicando el campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991.

Tras eso, explica que "porque más allá de los partidos amistosos, donde seguramente se van a querer utilizar elementos más jóvenes, más nuevos y con menos partidos a nivel de selección, para la siguiente fase de clasificación yo creo que más de alguno va a dar un paso al costado".

Y para cerrar deja en claro que no es una situación que él esté pidiendo ni mucho menos deseando, sin embargo reconoce que eso se tendrá que dar "porque ya es una cuestión natural, no es que uno los esté sacando, sino que ellos sienten que a lo mejor les cuesta mucho más”.

