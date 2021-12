El delantero Sebastien Pineau, que pertenece a Alianza Lima y jugó la última temporada en César Vallejos, es la gran atracción de la selección chilena Sub 20 que disputará un torneo amistoso la próxima semana, en el que se enfrentará con Uruguay, Colombia y Paraguay.

Sebastien Pineau, el "Cavani peruano", está feliz con el llamado a la selección chilena Sub 20: "Hay que sacarle provecho"

La selección chilena Sub 20, que encabeza Patricio Ormazábal y se prepara para el Sudamericano de Colombia 2023, recibirá a un nuevo y singular nominado de cara al cuadrangular internacional que se disputará la próxima semana en La Calera.

Se tratar de Sebastien Pineau, delantero de 18 años, padre francés y madre peruana, que nació en Chile y puede jugar por las selecciones de los tres países. Pertenece a Alianza Lima, pero debutó profesionalmente en César Vallejo este año y lleva siete partidos oficiales.

En diálogo con radio Ovación de Lima, el ariete se manifiesta feliz con la oportunidad de vestir la camiseta de la Roja. "De la mejor manera. Sin duda es un lindo reto que se me presenta en mi carrera profesional y hay que sacarle el máximo provecho", asegura.

Según el delantero, Chile puede proyectar su carrera. "Se pueden abrir otras puertas, eso significaría un cambio de vida. Recuerden que en esta clase de torneos siempre llegan veedores de diferentes partes del mundo", reflexiona el atacante.

Pese a que su nombre ya circulaba en las listas de los ojeadores de la Roja, el acercamiento fue sorpresivo para Pinaud: "Realmente yo no tenía conocimiento de nada. Simplemente el coordinador de menores de la selección chilena me llamo y me consultó si quería aceptar esta posibilidad y le dije que sí, como hubiera sucedido si lo hacen Perú o Francia".

"Son oportunidades que se presentan y sólo queda aprovecharlas. Por ejemplo, yo fui considerado en los últimos tres microciclos de la selección peruana Sub 20, que fue spárring de la selección mayor, y traté de hacer lo mejor posible", recuerda el artillero.

La experiencioa selección en Perú fue muy positiva para Pinaud. "También tengo que agradecer a Ernesto Arakaki, Víctor Reyes y Flavio Maestri, quienes siempre me apoyaron muchísimo. Diez puntos todos ellos", agradece.

Lo que viene es la presentación del jugador en Santiago y la primera conversación con el entrenador, Patricio Ormazábal. "Sólo sé que el torneo cuadrangular arranca el próximo miércoles y en estos días ya tengo que viajar", completa.