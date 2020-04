Rodrigo Millar y su dolor con Jorge Sampaoli por dejarlo fuera de la selección chilena: "Tenía la ilusión de ir al Mundial"

Rodrigo Millar fue parte de la selección chilena en varios momentos cruciales de la historia de la Roja. El Chino jugó gran parte de las clasificatorias rumbo a Sudáfrica 2010 y también en dicho Mundial.

Sin embargo, su ausencia en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y la Copa América de Chile 2015 aún le duelen al ex Colo Colo.

En conversación con Radio Agricultura, Millar recordó con tristeza su desaparición de la Roja: "Para ir a Brasil me quedé afuera en la última nómina, a mí y Marcos González nos dijeron que no íbamos. En la Copa América también pasó, obvio que duele porque uno tiene la ilusión de estar en la selección, estuve en casi todo el proceso previo, en los amistosos, pero son decisiones técnicas. No me siento ninguneado, se dio como se tenía que dar, hago mi mea culpa también".

Además, tuvo palabras para el entrenador que lo dejó fuera de ambos torneos, Jorge Sampaoli: "Me va a doler siempre, porque me quedé afuera de la Copa América que Chile ganó. También del Mundial porque hubiese sido bueno haber jugados dos mundiales. Son las reglas del juego, si veo a Jorge algún día lo saludaré como corresponde y no le guardo rencor por ningún motivo".

Millar jugó amistosos en la Roja bajo las órdenes de Jorge Sampaoli

Finalmente, el Chino recordó sus buenos momentos junto a la Roja y destacó a Marcelo Bielsa como el mejor DT de su carrera: "Tengo los mejores recuerdos de mi paso por la selección, creo que en la segunda fase de las eliminatorias había un grupo armado y había que ganarse un lugar, con trabajo y esfuerzo me fui metiendo ahí y después pude jugar un Mundial, lo que es un paso importante futbolísticamente. Somos pocos los privilegiados que podemos cumplir ese sueño".

"Bielsa, no tengo dudas. Me ayudo mucho a crecer en intensidad, me hizo conocer el puesto de volante mixto. Al principio nadie creía que podría estar en una convocatoria con él y al final llegué al Mundial. He tenido la suerte de tener buenos técnicos, pero él es el mejor", cerró.