Martín Lasarte entregó la nómina de la selección chilena para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Y una de las grandes sorpresas de la convocatoria es la aparición de Robbie Robinson Belmar, quien llega por primera vez a la Roja emulando el camino de Ben Brereton Díaz.

El delantero del Inter de Miami, estadounidense de madre chilena, será la nueva carta en ataque para sumarse al chileno-inglés. El elenco nacional necesita los goles que tanto se han extrañado en el último tiempo y apostaría por esos dos nombres como sus apuestas.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello abordó el momento que vive la Roja. En primera instancia, el periodista se refirió al pedido de la Premier League y La Liga para no ceder a sus jugadores sudamericanos, disparando con todo.

Robbie Robinson es la gran sorpresa de Chile para eliminatorias. Foto: Getty Images

"La Championship no, pero es raro que se pongan tan exquisitos con los contagios cuando Sudamérica va para abajo y en Inglaterra hacen conciertos con estadios. Aquí las barras han estado aplicadas con los protocolos, mientras que allá hay hasta sobajeos y dicen que el peligro está acá. No quieren que les toquen el campeonato, con la chiva de los contagios. Veremos si la FIFA hace respetar el reglamento", lanzó.

Tras ello, Guarello entró de lleno en la Roja y la aparición de Robinson Belmar, un nombre que lo seduce de cara a los duelos con Brasil, Ecuador y Colombia. "Que entre en la nómina me gustó. Espero que Lasarte no salga con que hay que esperar que se acople, a la idea. Al tiro, potencia".

De hecho, para el periodista el joven artillero del Inter de Miami debe ser titular ante la falta de gol que ha tenido Chile. "Llegó el momento de jugársela. La potencia que tiene el tipo… aunque Lasarte escucha mucho al camarín", advirtió.

En esa misma línea, destacó el nivel que ha mostrado Brereton Díaz, rogando por que lo hagan jugar como lo hace en el Blackburn Rovers. "El gol de Ben (ante Albion), jugó de primera y fue a buscar. Así lo tienen que aprovechar, si seguimos con el toquecito...".

Finalmente y bajando al mediocampo, se mostró preocupado por la cantidad de nombres y la conformidad que parece haber con Lasarte. "En el puesto de volante estamos jugando a los dardos, no sabemos si (Diego) Valdés, (Marcelo) Allende, (Luis) Jiménez… Eso demuestra que hay varios engranajes de la selección que están sueltos y no está el repuesto ideal, pero quedarse con lo de la Copa América, no. Chile fue séptimo de 10 equipos, no hizo dos goles en un partido. Si creemos que con eso alcanza, estamos mal. Hay que mejorar mucho".